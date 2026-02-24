Caen cuatro sujetos que se hacían pasar por empleados municipales para extorsionar

Cuatro hombres fueron detenidos por la policía de Pesquería, Nuevo León, por el delito de extorsión.

Los aprehendidos fueron identificados como José “N”, de 32 años; Ernesto “N”, de 39 años; Mario “N”, de 44 años; y Juan “N”, de 35 años.

De acuerdo con ABC Noticias, los ahora detenidos presuntamente acudieron a un domicilio haciéndose pasar por trabajadores del municipio, manifestando que “los mandaba el alcalde”.

Ahí, los acusados exigieron 7 mil 500 pesos para evitar supuestas multas y clausuras relacionadas con una construcción en el inmueble, además de amenazar a los habitantes.

Los detenidos fueron llevados a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería pide a la ciudadanía denunciar a dichas personas en caso de ser víctimas de una extorsión por parte de ellos.

“Reiteramos nuestro compromiso de actuar con apego a la legalidad, respeto a los derechos humanos y atención inmediata a los reportes ciudadanos para salvaguardar la tranquilidad de las familias pesquerenses”, se lee en un comunicado.

Turista' es detenida con cargamento de metanfetamina en NL

Una mujer quien presuntamente se hacía pasar por turista y viajaba en un vehículo con placas de Arizona, Estados Unidos fue detenida con un cargamento de metafetamina, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer los hechos que se desprendieron de una denuncia anónima y permitieron la detención de la mujer cuando viajaba con la droga de Michoacán a Monterrey.

"La carpeta de investigación dio inicio, en atención a una denuncia anónima, en la que informaban que, una persona que se hacía pasar por turista se dedicaba a transportar droga oculta en el tanque de la gasolina de un automóvil con placas del estado de Arizona, Estados Unidos", precisó la FGR.

JCS