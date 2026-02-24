Cae mando y 10 policías en Michoacán por participar en bloqueos tras caída de ‘El Mencho’

En Michoacán, el director de Policía Municipal de Ecuandureo y 10 oficiales más fueron detenidos por autoridades de seguridad estatales, al estar relacionados con los bloqueos tras el operativo federal en Jalisco contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Las autoridades cuentan con indicios de que los detenidos participaban en actividades de “halconeo”; su detención se dio durante un operativo en la región de Zamora, donde personal de la Guardia Civil detectó a los uniformados cuando circulaban en dos patrullas municipales.

Los tripulantes se encontraban encapuchados y no portaban insignias oficiales que permitieran su identificación, situación que motivó una revisión preventiva.

Tras la inspección, a los agentes les fueron localizadas diversas dosis de una sustancia granulosa característica de la metanfetamina, por lo que fueron asegurados de inmediato y puestos a disposición de la Fiscalía General de Michoacán, instancia encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Desde el domingo, la SSP reforzó la presencia de la Guardia Civil en las 13 regiones de Michoacán tras los hechos derivados del operativo federal en Jalisco. Se intensificaron patrullajes en Tierra Caliente, Sierra Costa, Jiquilpan y La Piedad, así como la vigilancia en carreteras y autopistas.

Caída de 'El Mencho' desata bloqueos

Michoacán fue uno de los estados en los que grupos criminales realizaron bloqueos y quemas de vehículos luego del operativo para detener a 'El Mencho' en Tapalpa, Jalisco, que desencadenó la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras los hechos violentos, autoridades trabajan para resguardar la paz y hasta ayer, el gabinete de Seguridad federal informó que ya no se tenían reportes de bloqueos en Michoacán.

En la entidad, fuerzas federales y estatales se desplegaron para combatir a los grupos criminales y recuperar la paz lo más pronto posible tras los hechos violentos.

RLO