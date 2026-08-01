Capturan en Texas a prófugo por fraude; es entregado a las autoridades de Sinaloa

Con apoyo del Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, autoridades mexicanas lograron la captura en Texas de Isaac Andrey “N”, de 36 años, señalado por su presunta participación en un esquema de fraude genérico.

Las investigaciones de la Agencia del Ministerio Público y de agentes especializados en delitos patrimoniales apuntan a que el detenido, junto con otros cómplices, habría engañado a numerosas personas mediante falsas promesas de inversión. Según los reportes, ofrecía rendimientos superiores a los que otorgan las instituciones bancarias, utilizando como argumento una supuesta plataforma financiera.

La Unidad Especializada en Aprehensiones, en coordinación con el consulado estadounidense, localizó al sospechoso en Texas y procedió a su detención. Posteriormente fue trasladado a México y presentado ante el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la Región Centro, quien será el encargado de definir su situación jurídica.

Por el momento, Isaac Andrey “N” permanece bajo prisión preventiva, mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.