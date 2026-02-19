Capturan a 2 extorsionadores de comerciantes en Mazatlán: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la captura de dos integrantes de una banda de extorsionadores de comerciantes del mercado de abastos en Culiacán.

En seguimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Sinaloa, elementos de Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, detuvieron en Mazatlán a dos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes del mercado de abastos”, señaló García Harfuch en su cuenta oficial en la plataforma X.

El titular de la SSPC subrayó en el mismo espacio, que los detenidos obligaban a sus víctimas a firmar “pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas”.

Este grupo criminal amenazaba a sus víctimas y las obligaba a firmar pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas. En el operativo se aseguró dinero en efectivo producto de la extorsión, dosis de narcótico y equipos telefónicos”.

Aumento de estafas

Las estafas y fraudes menores contra comercios en Culiacán han registrado un aumento sostenido, que se ha prolongado por más de un año y medio. Así lo advirtió Óscar Sánchez Beltrán, líder de la Unión de Comerciantes de Culiacán, quien señaló que los delitos han migrado hacia modalidades menos visibles pero constantes.

De acuerdo con el representante del sector, actualmente se reportan al menos ocho incidencias diarias relacionadas con fraudes digitales y presenciales, afectando principalmente a pequeños y medianos negocios de la capital sinaloense.

Entre las prácticas más frecuentes destaca la extorsión telefónica, donde delincuentes realizan llamadas o envían mensajes informando falsamente que mercancía ha sido retenida en carreteras, con el objetivo de exigir depósitos bancarios inmediatos para su supuesta liberación.

Imagen de uno los extorsionadores detenidos en Mazatlán. X

Otra modalidad recurrente es el fraude por depósito bancario. En estos casos, el cliente presenta un comprobante de pago, recibe la mercancía y posteriormente cancela la transferencia, dejando al comercio sin posibilidad de recuperar el producto o el dinero.

Sánchez Beltrán explicó que, tras la disminución del robo a local cerrado durante la noche, debido a la mayor presencia de fuerzas de seguridad, los grupos delictivos han optado por migrar hacia esquemas de estafa menos riesgosos y más difíciles de perseguir legalmente.

Fraudes presenciales y billetes falsos

Además de los delitos digitales, se ha detectado un incremento en la estafa presencial dentro de los establecimientos, donde los infractores confunden a empleados mediante comprobantes falsos o pagos que nunca se concretan.

Particularmente preocupante es la circulación de billetes falsos de 500 pesos, con uno o dos casos reportados diariamente en la ciudad. También se han documentado situaciones donde el supuesto cliente simula entregar el billete, pero en realidad nunca lo proporciona, aprovechando distracciones del personal.

Estas prácticas, aunque consideradas de cuantía menor, generan una afectación constante al flujo de efectivo de los negocios locales.

Pérdidas menores a 2 mil pesos

Según el líder comercial, prácticamente el 100 por ciento de los casos no se denuncian ante el Ministerio Público. La razón principal es que las pérdidas suelen ser inferiores a 2 mil pesos, lo que desincentiva a los afectados a iniciar procesos legales largos y con pocas probabilidades de recuperación del dinero.

Ante este panorama, los comerciantes han optado por reforzar la comunicación interna a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, donde comparten alertas y protocolos preventivos para evitar caer en nuevas estafas.

El aumento de estas prácticas ocurre en un escenario marcado por la violencia en Sinaloa, donde los delitos de alto impacto han generado una reconfiguración de las actividades ilícitas. Según Sánchez Beltrán, esta migración hacia fraudes “hormiga” refleja una adaptación delictiva que, aunque menos visible, mantiene una presión económica constante sobre el comercio formal en Culiacán.

La situación plantea desafíos tanto para las autoridades como para el sector empresarial, que enfrenta la necesidad de fortalecer medidas preventivas y mecanismos de denuncia más ágiles.