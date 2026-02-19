Graban a hombre capturando palomas de forma ilegal en Acapulco; no es la primera vez | VIDEO

Un hombre fue grabado en video mientras utilizaba una atarraya (red) para atrapar palomas en la glorieta de Puerto Marqués, uno de los puntos más transitados de la zona turística de Acapulco, en Guerrero.

De acuerdo a las imágenes, el sujeto logra capturar varias aves, para después abordar una camioneta que ya lo esperaba en el lugar para huir rápidamente del bajo puente de la mencionada glorieta con rumbo desconocido.

El hecho, difundido por vecinos a través de redes sociales, generó inconformidad y llamados urgentes a la intervención de las autoridades municipales y estatales encargadas de la protección animal y del orden público.

Según comentan testigos, no es la primera ocasión en que se observa este tipo de prácticas en la zona, pues señalaron que la captura de fauna urbana sin autorización es cotidiana, por lo que podría constituir una falta administrativa e incluso derivar en responsabilidades legales, dependiendo del destino de los animales.

¿Qué autoridades son las competentes para estos casos?

En Acapulco, la instancia responsable de atender reportes relacionados con maltrato o manejo indebido de animales es la Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente municipal, en coordinación con la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero (PROPAEG).

Asimismo, la Fiscalía General del Estado puede intervenir cuando existan elementos que configuren un posible delito en materia de maltrato animal, de acuerdo con el Código Penal vigente, sin embargo, se desconoce si estas dependencias ya actuaron en contra de el o los responsables.

Por último, vecinos de Puerto Marqués insistieron en la necesidad de vigilancia permanente en la glorieta para evitar que este tipo de hechos se repita y para garantizar el respeto a la vida animal en espacios públicos.

