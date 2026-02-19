Hijo de ex integrante de Banda El Recodo detenido por narcocorridos | VIDEO

El vocalista del Grupo Codificado, Alejandro Ojeda Jr., fue detenido la medianoche del martes 17 de febrero en Mazatlán, tras interpretar dos corridos considerados como apología del delito durante un evento público en el tradicional paseo de Paseo Olas Altas.

Ojeda Jr., hijo de Alejandro Ojeda y exvocalista de Banda El Limón, fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán cuando descendía del templete. Posteriormente fue trasladado al Juzgado Cívico de la Policía Municipal junto con otros cuatro integrantes del grupo.

El juez cívico determinó que los músicos incumplieron el reglamento municipal que prohíbe la interpretación de canciones que hagan apología del delito en eventos públicos, por lo que cada uno pagó una multa de 351.93 pesos.

Postura de la alcaldesa Estrella Palacios

La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, confirmó que la sanción fue impuesta conforme a los lineamientos previamente establecidos para los eventos del carnaval.

Señaló que dentro de los convenios firmados para las presentaciones en Olas Altas se estipula que no se permitirá música que promueva conductas delictivas. Añadió que los músicos comprendieron la situación y ofrecieron disculpas, por lo que el incidente se resolvió de manera inmediata y la celebración continuó.

No vamos a permitir apología al delito", dijo la alcaldesa de Mazatlán. "Eso es algo que se tenía ya previsto en todos los eventos de Olas Altas. Comprendieron los músicos inmediatamente, se disculparon, en realidad fue una situación que inmediatamente se resolvió de la mejor manera para todas las partes involucradas y la fiesta continuó".

La edil también hizo un llamado a los artistas sinaloenses para difundir mensajes de paz y unidad, especialmente en el contexto social actual del estado.

Reacción del Grupo Codificado

En la cuenta oficial de Instagram del grupo se publicó una imagen en la que se observa a Alejandro Ojeda Jr. esposado sobre una patrulla, acompañada del mensaje.

No fueron minutos, fueron más de 3 horas en el ministerio público, nos esposaron y luego nos encerraron delincuentes #lamusicanoesundelito”.

Tras recuperar su libertad, tanto Alejandro padre como Alejandro Jr. expresaron en tono relajado que la experiencia ya forma parte de su historia y adelantaron la posibilidad de realizar un concierto en vivo.

Más de 80 detenidos en el Carnaval de Mazatlán

Los músicos forman parte de las 82 personas detenidas durante el carnaval, celebrado entre el jueves 12 y el martes 17 de febrero.

El titular de la corporación municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó que durante los eventos se congregaron 1,346,370 asistentes.

Las detenciones incluyeron casos por alteración del orden público, necesidades fisiológicas en vía pública, entorpecer labores policiales, insultos a la autoridad, portación de armas punzocortantes y alteración del orden familiar. Los incidentes se registraron principalmente en Olas Altas, así como en el Estadio Teodoro Mariscal y la Avenida del Mar.

La sanción impuesta a los integrantes del Grupo Codificado se enmarca en la aplicación del Bando de Policía y Buen Gobierno, que faculta a los jueces cívicos a imponer multas administrativas cuando se considere que existe una alteración al orden público.

El caso reabre el debate sobre la regulación de los corridos en Sinaloa, especialmente aquellos que pueden interpretarse como promoción o apología de actividades ilícitas, en un estado que enfrenta desafíos en materia de seguridad pública.

