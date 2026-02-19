Dan de alta a niña que se intoxicó con tamales y dio positivo a fentanilo; no hay detenidos

El Gobierno del Estado de Puebla informó que fueron dados de alta los siete menores de edad intoxicados tras consumir alimentos en la vía pública en el municipio de Huauchinango. Entre los afectados se encuentra una niña de 10 años que dio positivo a fentanilo durante los estudios toxicológicos realizados en el hospital.

A través de un comunicado oficial, la administración estatal precisó que la atención médica fue brindada mediante el programa IMSS-Bienestar, el cual confirmó que los menores recibieron valoración, tratamiento y seguimiento clínico oportuno.

En torno a los hechos ocurridos en el municipio de Huauchinango, donde algunos menores de edad resultaron intoxicados tras la ingesta de alimentos en la vía pública, se informa que a través del IMSS - Bienestar se brindó la atención necesaria a una niña de 10 años en un hospital de la región, misma que, ante su evolución favorable, ya fue dada de alta junto a los 6 menores restantes”, señaló en un comunicado.

Las secretarías de Salud, Seguridad Pública y las autoridades de procuración de justicia, realizan las investigaciones pertinentes para proceder con todo el peso de la ley en contra de las o los responsables”, se agregó en el comunicado.

De acuerdo con el reporte médico, los siete pacientes —con edades entre 2 y 11 años— presentaron síntomas de intoxicación alimentaria luego de ingerir tamales adquiridos en un puesto ambulante.

Seis de los menores fueron estabilizados y dados de alta el mismo día de su ingreso al hospital general de Huauchinango. Sin embargo, la niña de 10 años permaneció bajo observación médica por más de 24 horas tras detectarse fentanilo en los estudios toxicológicos.

Las autoridades sanitarias confirmaron que la menor evolucionó favorablemente y fue dada de alta sin complicaciones adicionales.

Investigación en curso

El Gobierno estatal informó que las secretarías de Salud y Seguridad Pública, junto con autoridades de procuración de justicia, realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió la contaminación del alimento y determinar responsabilidades.

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios recordó que la regulación y supervisión de puestos ambulantes en vía pública corresponde al ámbito municipal, por lo que se analizará si existieron omisiones en la vigilancia sanitaria.

Hasta el momento, se desconoce el mecanismo por el cual el alimento resultó contaminado.

Riesgo por consumo de alimentos en vía pública

El caso ha generado preocupación debido a la presencia de fentanilo, un opioide sintético de alta potencia asociado a riesgos graves para la salud. Aunque las autoridades no han confirmado la forma en que la sustancia llegó al alimento, el hecho ha encendido alertas sobre la importancia de fortalecer la supervisión sanitaria en comercio informal de alimentos.

La rápida intervención médica y la coordinación interinstitucional permitieron evitar consecuencias mayores en la salud de los menores afectados.

