Captan a Puma concolor en Reserva de Balam Kú; segundo felino más grande del continente | VIDEO

La presencia de un majestuoso animal fue captada en video por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el estado de Campeche donde se ubica la Reserva de la Biosfera Balam Kú.

En ese lugar, una cámara instalada para monitorear a diversas especies de la zona fue testigo del andar tranquilo de un Puma concolor, el cual se pudo apreciar que caminaba con absoluta libertad entre la vegetación del lugar.

La grabación dura menos de 40 segundos, pero basta para verlo avanzar con calma, detenerse, afinar el oído y observar el horizonte antes de internarse de nuevo en la selva. Cabe señalar que el avistamiento se dio al mediodía lo que permitió que la luz natural delimitara cada trazo del perfil del felino, el cual pocas veces se tiene la fortuna de admirar tan de cerca.

La presencia del gran depredador indica algo muy importante para los especialistas pues habla que el ecosistema mantiene condiciones adecuadas para éste en cuanto a cobertura vegetal, disponibilidad de agua y presas estables.

Cuando un animal que ocupa la cima de la cadena alimenticia aparece en buen estado físico, habla de un entorno que todavía conserva equilibrio frente a la presión humana”, mencionaron los expertos.

Las imágenes obtenidas son parte del proyecto Conservación de Especies impulsado por el Ejido Pixoyal, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Detrás de esos segundos hay trabajo continuo de monitoreo y vigilancia comunitaria, pues las cámaras trampa no solo captan momentos impactantes; también funcionan como herramientas para confirmar qué especies siguen presentes y cómo se mueven dentro del territorio.

¿Qué características tiene un Puma concolor?

El puma, conocido también como león de montaña o león americano, es el segundo felino más grande del continente, solo detrás del jaguar. Su nombre científico es Puma concolor y posee una de las distribuciones más amplias de América: va desde el Yukón canadiense hasta la Patagonia.

A diferencia de los grandes felinos del género Panthera, no ruge; emite ronroneos, gruñidos y silbidos agudos. Se trata de un cazador de emboscada que adapta su dieta a lo que el entorno le permite capturar, desde insectos hasta venados.

Prefiere la vegetación cerrada para acechar sin ser visto, aunque también puede sobrevivir en desiertos, montañas y selvas tropicales. Los machos alcanzan hasta 2.30 metros de largo y pueden pesar más de 60 kilos; las hembras son ligeramente más pequeñas, pero igual de ágiles y territoriales.

¿En qué partes de México hay pumas?

En México habita en estados como Yucatán, Chihuahua, Durango y Baja California. Suele evitar el contacto con personas y los ataques son poco frecuentes. Sin embargo, la expansión agrícola, la tala ilegal, los incendios y la fragmentación del hábitat han reducido sus poblaciones en distintas regiones.

Por esta razón la Reserva de Balam Kú se ha convertido en un corredor que protege a los grandes felinos de la selva maya junto con la Reserva de la Biosfera Calakmul y otras áreas protegidas.

Esta conectividad permite que pumas y jaguares se desplacen por amplias extensiones sin quedar aislados, lo que favorece el intercambio genético y fortalece la viabilidad de sus poblaciones a largo plazo.

fdm