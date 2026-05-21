Cancillería fija la agenda del próximo embajador de México en EU

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que una vez otorgado el beneplácito por parte de Estados Unidos a México para el embajador Roberto Lazzeri, continuará en nuestro país el proceso interno ante el Senado de la República con el envío del nombramiento, la comparecencia del funcionario y su ratificación ante el pleno.

En mensaje a medios, luego de sostener una reunión de trabajo con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el canciller puntualizó la encomienda que tendrá el nuevo diplomático una vez que llegue a Washington.

“El embajador designado tendrá la encomienda de trabajar en materia de comercio, en materia de la relación que tenemos sobre migración, también en seguridad. Siempre con base en los principios que hemos definido ambos países que son el respeto a la integridad territorial y la soberanía, el respeto y la confianza mutua, la responsabilidad compartida y diferenciada y la cooperación sin subordinación”

Sobre la misma relación con Estados Unidos, Velasco Álvarez descartó que exista una revisión por parte del departamento de Estado al trabajo que realizan los 53 consulados mexicanos del otro lado de la frontera y rechazó que el personal se involucre en actividades políticas.

“Sobre el tema de los consulados mantenemos un diálogo con el Departamento de Estado, no tenemos en este momento información de que haya un proceso respecto de los consulados, más allá de lo que se vio en los medios de comunicación.

“Nuestros consulados realizan una labor extraordinaria de apoyo a nuestra comunidad, no participan en actividades políticas que tengan que ver con Estados Unidos, eso es muy claro, es la instrucción que tienen todas las y los cónsules.

“Además de las obligaciones que tienen como servidores públicos de no involucrarse en actividades de corte partidista en el ejercicio de sus funciones, además respetan la convención de Viena, entonces estamos seguros que no habrá un impacto en esa labor tan importante que realizan”, sostuvo.

El canciller Roberto Velasco se reunió con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Especial

En el evento también se le cuestionó sobre la nota diplomática que se entregó a la embajada norteamericana para solicitar pruebas respecto a los señalamientos del Departamento de Justicia a los 10 personajes públicos mexicanos, entre ellos el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y su ex secretario de gobierno Enrique Insunza, sin embargo, dijo que aun no reciben respuesta, tampoco hay prevista una próxima reunión con su homologo Marco Rubio, ni se ha informado quien será el representante de la administración Trump para la inauguración del mundial de futbol el 11 de junio en la Ciudad de México.