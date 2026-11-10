Los Rs, ligados a política y crimen en Apatzingán en Michoacán

APATZINGÁN.

La familia Álvarez Ayala es conocida en Michoacán tanto por sus vínculos con el crimen como por la trayectoria política de Roldán, el hermano mayor.

El pasado domingo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de Rafael “N”, alias R2, quien, de acuerdo con las investigaciones, está vinculado con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido hace un año, y por lo que hay una orden de captura en su contra.

Ramón, alias el R1, fue detenido el pasado 30 de julio y actualmente se encuentra bajo proceso penal, acusado de ordenar el homicidio de Manzo. Ramón y Rafael permanecieron en prisión durante 10 años, de 2012 a 2022.

En tanto, Roldán, conocido como R3, fue alcalde de Apatzingán, diputado local del PRD y funcionario estatal en la gestión de Leonel Godoy. En 2023 se afilió a Morena para apoyar las campañas del diputado Leonel Godoy y del senador Raúl Morón.

Tras la imputación de su hermano por el crimen de Manzo, Roldán fue expulsado de Morena y se retiró de actos públicos en favor de Morón Orozco.

Los Erres, la liga de la política con el narco en Michoacán

La familia Álvarez Ayala es conocida en Apatzingán tanto por sus vínculos con el crimen organizado como por la trayectoria política de Roldán, el hermano mayor.

Ramón, alias El R1, fue detenido el pasado 30 de julio y actualmente se encuentra bajo proceso penal, acusado de ordenar el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Las autoridades estatales y federales identifican a los hermanos Álvarez Ayala como los Erres, sobrenombre derivado de sus nombres propios: Roldán (R3), Rafael (R2) y Ramón (R1).

Ramón y Rafael permanecieron en prisión durante 10 años, de 2012 a 2022. Su liberación fue cuestionada en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó de irregular la actuación del juez responsable del caso.

El mayor de los hermanos, Roldán, fue militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido que lo postuló para ocupar una curul en la LVI Legislatura local. Posteriormente, en el periodo 2002-2004, fue presidente municipal de Apatzingán, y de 2008 a 2011 se desempeñó como coordinador de la Comisión Estatal de Gestión de Cuencas de Michoacán durante la gubernatura de Leonel Godoy Rangel.

En 2023 se afilió a Morena y respaldó públicamente las aspiraciones políticas de Leonel Godoy, quien se reeligió como diputado federal por el Distrito de Lázaro Cárdenas. Asimismo, Roldán apoyó públicamente al senador Raúl Morón Orozco durante la contienda interna por la candidatura al gobierno del estado.

Sin embargo, tras revelarse la imputación contra Ramón, El R1, por su autoría intelectual en el crimen de Carlos Manzo, Roldán fue expulsado del Movimiento Regeneración Nacional y se retiró de los actos públicos en favor de Morón Orozco.

El dato

Terapia intensiva

· Rafael “N”, alias El R2, se encuentra desde ayer en el área de terapia intensiva del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de la cual se recupera tras sufrir lesiones por arma de fuego en brazo, pierna y tórax, durante su detención.