¿Por qué la cuarentena del hantavirus dura mucho más que la de Covid-19?

El brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius no solo encendió alertas internacionales por los contagios detectados en distintos países, sino también por una medida poco común: una cuarentena obligatoria de 42 días para pasajeros y contactos estrechos. La duración sorprendió incluso a especialistas, ya que supera ampliamente los aislamientos aplicados durante emergencias sanitarias recientes como el Covid-19, el SARS o el ébola.

Mientras el Covid-19 obligó inicialmente a confinamientos de 14 días y el ébola mantiene protocolos de aproximadamente 21 días, el hantavirus duplicó esos tiempos. La explicación no tiene relación con un mayor nivel de contagio, sino con el comportamiento particular de la variante Andes, considerada la única cepa de hantavirus con capacidad comprobada de transmisión entre personas.

El crucero MV Hondius zarpó desde Ushuaia, Argentina, con pasajeros de diferentes nacionalidades rumbo a rutas turísticas del Atlántico y la Antártida. Tras reportarse varios casos sospechosos y al menos tres muertes asociadas al virus, la Organización Mundial de la Salud activó protocolos especiales de seguimiento epidemiológico y recomendó el aislamiento más largo aplicado en años recientes para una enfermedad viral.

¿Por qué el hantavirus obliga a una cuarentena de 42 días?

La clave está en el periodo de incubación. A diferencia de otros virus respiratorios, el hantavirus puede tardar varias semanas en manifestarse. Expertos explican que una persona puede estar infectada sin presentar síntomas durante un periodo muy amplio, lo que complica detectar contagios tempranos.

El inmunólogo Alfredo Corell, catedrático de la Universidad de Sevilla, explicó que el periodo de incubación de la variante Andes puede oscilar entre una y seis semanas. Es decir, hasta 42 días completos entre el contagio y la aparición de síntomas.

Actualmente no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico contra el hantavirus. Especial

Por esa razón, las autoridades sanitarias consideran necesario mantener vigilancia durante todo ese lapso. El objetivo es evitar que una persona aparentemente sana termine desarrollando la enfermedad una vez concluido un aislamiento más corto.

El antecedente científico más citado corresponde a un estudio encabezado por el investigador chileno Pablo A. Vial, publicado en 2006, donde se documentaron casos con incubaciones cercanas a los 39 días. A partir de esos datos, la OMS estableció el margen de seguridad de 42 días para los contactos considerados de alto riesgo.

La decisión también responde a la peligrosidad del virus. Aunque el hantavirus no se transmite con facilidad como el Covid-19 o la influenza, sí puede tener una elevada tasa de mortalidad, especialmente cuando evoluciona hacia el Síndrome Pulmonar por Hantavirus.

Los primeros síntomas suelen confundirse con otras enfermedades virales: fiebre, cansancio extremo, dolores musculares y malestar general. Sin embargo, en cuestión de horas o días algunos pacientes desarrollan dificultad respiratoria severa que requiere hospitalización urgente y soporte intensivo.

Cómo ocurre el contagio y por qué el riesgo sigue siendo bajo

Los especialistas insisten en que el hantavirus no se propaga de manera casual. La transmisión entre humanos, particularmente en la cepa Andes, requiere contacto estrecho y prolongado.

Entre los escenarios considerados de riesgo aparecen compartir habitación o camarote con una persona infectada, manipular ropa o sábanas contaminadas, mantener contacto íntimo o cuidar a pacientes sin protección adecuada.

Por el contrario, cruzarse brevemente con alguien infectado o coincidir en espacios abiertos no suele representar un peligro importante. Esa diferencia explica por qué las autoridades internacionales continúan calificando el riesgo para la población general como bajo.

El propio Alfredo Corell subrayó que el virus “no es muy contagioso, pero sí muy letal”, motivo por el que la OMS optó por aplicar el principio de máxima precaución con los pasajeros del MV Hondius y sus contactos.

La vigilancia epidemiológica se mantiene en varios países europeos y americanos. Algunos pasajeros permanecen bajo observación médica en Italia, España y Países Bajos, mientras continúan las pruebas y el monitoreo sanitario internacional.

La OMS insiste en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo. Especial

La OMS también recordó que actualmente no existe una vacuna específica ni un tratamiento antiviral efectivo contra el hantavirus. Por ello, la detección temprana y el aislamiento preventivo siguen siendo las herramientas principales para evitar nuevos contagios.

Aunque el episodio ha generado preocupación global y comparaciones inevitables con la pandemia de Covid-19, expertos reiteran que el escenario es muy distinto. La transmisión del hantavirus continúa siendo limitada y asociada principalmente a contactos muy estrechos.

Aun así, el caso del MV Hondius evidenció cómo un brote localizado puede activar protocolos sanitarios internacionales de gran escala, especialmente cuando se trata de una enfermedad con alta letalidad y periodos de incubación tan prolongados.