Canadá se suma a Estados Unidos y emite alerta de viaje para Mexicali

El gobierno de Canadá retomó la alerta de seguridad emitida recientemente por Estados Unidos para Mexicali, capital de Baja California, al actualizar y compartir un mapa de México con distintos niveles de precaución ante el riesgo de delitos de alto impacto, como delincuencia organizada y secuestro.

En la actualización de sus avisos de viaje, Baja California aparece en color amarillo, una categoría bajo la cual el gobierno canadiense recomienda a sus ciudadanos “tener mucho cuidado”.

Además, la diplomacia de Canadá citó directamente la advertencia estadounidense y solicitó a los viajeros que actualmente se encuentren en Mexicali evitar acercarse a edificios gubernamentales, mantenerse atentos a su entorno y buscar refugio en caso de registrarse algún incidente violento.

Suspensión de actividades de EU y respuesta de México

La alerta original emitida por Estados Unidos derivó en la suspensión de actividades de su gobierno y en la restricción de viajes oficiales de su personal hacia Mexicali durante este 25 de agosto. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente la naturaleza de una amenaza específica que haya detonado esta medida.

Cuestionada al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que no existe información de inteligencia sobre un "foco rojo" en particular en la capital bajacaliforniana. Sin embargo, aseguró que el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal se mantendrá al pendiente del desarrollo de la situación en Baja California para garantizar el orden.