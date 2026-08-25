EU entrega una decena de fugitivos a México; embajador Johnson resalta acción

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, anunció la entrega a nuestro país de una decena de sujetos que se encontraban en territorio norteamericano con cuentas pendientes ante la justicia mexicana.

Subrayó, de nueva cuenta, la cooperación entre autoridades de ambas naciones para atender el tema de la seguridad.

Diez fugitivos más enfrentando la justicia en México. En los últimos días, las autoridades de EU entregaron a diez individuos buscados en varios estados mexicanos por delitos graves, incluyendo secuestro, delitos de drogas, delitos con armas y actividades relacionadas con cárteles.

“Nuestra cooperación está dando resultados: menos criminales en nuestras calles, mayor rendición de cuentas y comunidades más seguras. Cuando Estados Unidos y México trabajan juntos, los criminales no tienen dónde esconderse. Juntos Logramos Más”.

Por otro lado, el representante diplomático de la administración Trump destacó la reanudación de importaciones de ganado mexicano a Estados Unidos que, en una primera etapa, inició el día de ayer lunes del estado de Sonora a Arizona.

“Los esfuerzos conjuntos dan resultados. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos avanzando en el combate al gusano barrenador del ganado. La reanudación del comercio de ganado a través de Douglas, Arizona, anunciada por la secretaria Rollins, es otro paso importante para proteger la salud animal y, al mismo tiempo, beneficiar a productores y consumidores de nuestros dos países”, sostuvo.

Las operaciones de importación de ganado mexicano se reactivaron esta semana luego de un año suspendidas debido a la amenaza del gusano barrenador del Nuevo Mundo.