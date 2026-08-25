Rechazan trabajadores del SITIAVW oferta de Volkswagen

La propuesta de Volkswagen de México de un incremento global de 9 por ciento en salario y prestaciones para el personal técnico de la planta Puebla fue rechazada por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México (SITIAVW), que, sin embargo, redujo su demanda inicial y planteó ahora un aumento global de 11.63 por ciento.

Ante la falta de un acuerdo definitivo, empresa y sindicato pactaron una nueva prórroga del emplazamiento a huelga. El nuevo plazo vence el miércoles 26 de agosto a las 11:00 horas, por lo que las negociaciones entran en una etapa decisiva.

Las mesas de diálogo continúan en la sede de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la Ciudad de México, donde la comisión revisora sindical y representantes de Volkswagen buscan encontrar un punto de acuerdo que permita evitar la suspensión de actividades en la planta de Puebla.

La reducción de la exigencia sindical de 11.63 por ciento respecto de su planteamiento original representa un movimiento dentro de la negociación, aunque todavía existe una diferencia de 2.63 puntos porcentuales frente al ofrecimiento global de 9 por ciento presentado por Volkswagen de México.

Hasta el momento, las partes no han informado de un acuerdo que permita conjurar definitivamente el riesgo de huelga.

La nueva prórroga mantiene abierta la posibilidad de continuar las conversaciones y evitar una interrupción de labores que podría tener efectos no solamente en la armadora, sino también en empresas proveedoras y actividades vinculadas con la industria automotriz en Puebla.

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz. Cuartoscuro/Mireya Novo

Empresarios de Puebla piden evitar la huelga en Volkswagen

Ante el escenario de negociación, organismos empresariales de Puebla llamaron a Volkswagen de México y al SITIAVW a privilegiar el diálogo y alcanzar un acuerdo que permita preservar los empleos, la competitividad de la planta y la estabilidad económica del estado.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Puebla, Juan Pablo Cisneros Madrid, señaló que la prioridad es alcanzar acuerdos justos para los trabajadores sin poner en riesgo la calidad y competitividad de la planta Volkswagen ubicada en Puebla.

El dirigente empresarial advirtió que una huelga o paro de labores tendría consecuencias “muy serias” para la economía poblana, debido a que el impacto podría trasladarse de manera inmediata a la cadena de suministro.

De acuerdo con el planteamiento empresarial, las afectaciones podrían alcanzar a compañías proveedoras instaladas en Puebla capital, municipios de la zona metropolitana e incluso localidades de Tlaxcala.

Cisneros Madrid pidió a ambas partes mantener una negociación responsable y encontrar un punto de equilibrio entre las demandas laborales y la necesidad de conservar la capacidad productiva y competitiva de Volkswagen de México.

Coparmex Puebla advierte efectos en toda la cadena productiva

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Puebla también pidió a Volkswagen de México y al SITIAVW mantener abierta la negociación y alcanzar un acuerdo “equilibrado y sostenible”.

El organismo empresarial destacó que la planta automotriz representa un componente fundamental del ecosistema industrial de Puebla, del cual dependen miles de empleos directos e indirectos, empresas proveedoras, prestadores de servicios y familias.

Coparmex Puebla señaló que una eventual huelga tendría consecuencias que podrían trascender las instalaciones de la armadora y alcanzar a diversos sectores vinculados con la producción automotriz.

La organización reconoció además las condiciones laborales y salariales competitivas que Volkswagen de México ha construido para sus trabajadores, pero consideró necesario tomar en cuenta la situación económica de la empresa y los desafíos que enfrenta actualmente la industria automotriz a nivel global.

SITAUDI respalda a trabajadores del SITIAVW

En medio de la negociación, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (SITAUDI) expresó su “apoyo y solidaridad total” a la representación sindical y a la comisión revisora del SITIAVW.

En un posicionamiento difundido el 23 de agosto, el sindicato de Audi llamó a Volkswagen de México a atender las demandas de los trabajadores y planteó la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses del capital y del trabajo.

El SITAUDI sostuvo que los trabajadores de la industria automotriz perteneciente al Grupo Volkswagen han realizado esfuerzos para cumplir con los objetivos empresariales, por lo que consideró necesario que sus demandas laborales también sean atendidas.

“Estaremos atentos y reiteramos nuestro apoyo total a la Representación Sindical y a las y los trabajadores agremiados del SITIAVW”, manifestó el sindicato.