FGR destruye 25 vehículos “monstruo” en Tamaulipas

Las unidades contaban con blindaje artesanal y fueron decomisadas durante distintos operativos realizados por autoridades federales, estatales y municipales.

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo en Tamaulipas la destrucción de 25 vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, los cuales fueron asegurados durante diversos operativos relacionados con investigaciones contra grupos delictivos.

Las unidades habían sido modificadas con estructuras y placas metálicas para incrementar su resistencia ante impactos de arma de fuego y, de acuerdo con las indagatorias, presuntamente eran utilizadas por integrantes de organizaciones criminales para realizar actividades ilícitas.

El procedimiento fue encabezado por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas. Cortesía

Los vehículos fueron decomisados en distintas acciones coordinadas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, como parte de los operativos encabezados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Una vez concluidos los procedimientos ministeriales correspondientes y determinado su destino legal, las unidades quedaron incluidas en el Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, mediante el cual la FGR procede a la destrucción de objetos asegurados que estuvieron vinculados con investigaciones federales.

El procedimiento fue encabezado por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas.

Durante la destrucción estuvieron presentes representantes de diversas autoridades federales y locales, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y servidores públicos del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República.

El personal encargado de supervisar el acto verificó que la inutilización y destrucción de los 25 vehículos se realizará conforme a los procedimientos y disposiciones legales aplicables.

Los llamados “monstruos” forman parte del equipo utilizado por organizaciones criminales que operan en zonas de alta incidencia delictiva. Se trata, generalmente, de camionetas y vehículos de carga modificados de manera artesanal con placas de acero y otras estructuras para proporcionar protección adicional a sus ocupantes durante enfrentamientos o desplazamientos.