Sheinbaum pide investigar a Grupo Tomza por explosión de pipa en Morelos

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que las autoridades revisen el cumplimiento de las normas por parte de Grupo Tomza y, en caso de detectar irregularidades, se sancione a la empresa, luego de que nuevamente una unidad vinculada con la gasera estuvo involucrada en un accidente en Morelos.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre la regulación para la distribución de gas LP y la operación de gaseras, a raíz del reciente incidente registrado en Cuernavaca, donde la explosión de una pipa dejó personas lesionadas y daños materiales.

Hay reglas, hay normas, y cuando ocurre un accidente como estos, hay que revisar bien si no cumplió las normas o si fue realmente algo que no tiene que ver con alguna falla”, respondió Sheinbaum. La presidenta subrayó que la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades, sino también en las compañías encargadas de manejar y distribuir combustibles.

El reportero recordó que en septiembre se cumplirá un año de la explosión ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y señaló específicamente a Grupo Tomza ante el nuevo incidente ocurrido en Morelos.

Ante el señalamiento, Sheinbaum respondió “que se revise por las instituciones”. Además, recordó que su administración presentó normas más estrictas para el transporte de gas LP y otros combustibles y advirtió que su incumplimiento debe tener consecuencias.

Aquí se presentaron nuevas normas, más estrictas para quien lleva gas LP o combustible y deben cumplirse esas normas, y si no, sancionar a la empresa”, sostuvo.

El cuestionamiento ocurre después de que una pipa relacionada con Tomza Gas Titanium explotara el pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos. El incidente dejó más de 20 personas lesionadas y una fallecida, así como daños en viviendas y negocios de la zona.

Familias afectadas han solicitado a la Fiscalía General del Estado de Morelos la realización de peritajes y medidas que permitan garantizar la reparación de los daños. La defensa de una de las familias afectadas también ha pedido que se determine la responsabilidad de la empresa en el accidente.

El antecedente más grave de Grupo Tomza ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, donde la explosión de una pipa de gas operada por su filial Transportadora Silza dejó 32 personas fallecidas. Tras el siniestro, las autoridades endurecieron las disposiciones aplicables al transporte y distribución de gas LP.

Ahora, el nuevo episodio en Morelos vuelve a colocar bajo escrutinio el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de las empresas del sector. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum dejó la responsabilidad de determinar posibles incumplimientos en manos de las instituciones competentes, pero fijó que, si Grupo Tomza violó las normas, deberá ser sancionada.

Acusan a Fiscalía de Morelos de omisiones

La representación legal de una de las afectadas por la explosión en Cuernavaca denunció presuntas omisiones por parte de la Fiscalía de Morelos en la investigación. Acusó que, a 18 días del siniestro, no se ha emitido un solo dictamen pericial.

Por el contrario, indicó que en la carpeta de investigación, que consta de más de 600 hojas, no figuran los 120 dictámenes periciales que la Fiscalía ha reportado como parte de las diligencias realizadas. Según su versión, tampoco hay peritajes sobre el estado del tanque, las válvulas o las condiciones de la unidad.

En un mensaje a medios, Eduardo Núñez Morales, abogado de la familia Herrera, recordó que tres de sus representados aún están hospitalizados por las quemaduras, además de que la vivienda quedó prácticamente destruida.

En este sentido, cuestionó que hasta ahora la Fiscalía de Morelos, encabezada por Fernando Blumenkron, no ha ordenado una inspección a Grupo Tomza.

Esto ha derivado en que, a pesar de la gravedad de la explosión, la empresa siga operando con normalidad, sin que ninguna autoridad haya ordenado una suspensión temporal.

Se está dejando pasar el tiempo. Yo creo que aquí la Fiscalía está actuando de manera deficiente. No está realmente atendiendo o tutelando los derechos de las víctimas”, dijo el abogado.

Además, afirmó que en la carpeta de investigación no aparecen datos de identificación fiscal de Tomza Gas Titanium, su personalidad jurídica ni la póliza de seguro.

Núñez Morales criticó que la Fiscalía se ha dedicado solo a indagar el momento del chispazo y no a averiguar por qué la pipa se vació en plena vía pública, ocasionando que el siniestro fuera mayor.

El abogado advirtió que, de no obtener información sobre la póliza de seguro de Grupo Tomza en las próximas 48 horas, acudirá ante un juez de control.