EU emite alerta de seguridad para Mexicali por “amenaza potencial”

El gobierno de los Estados Unidos, a través de su consulado en Tijuana, Baja California, emitió la noche de este lunes una Alerta de Seguridad ante una “amenaza potencial” para este martes 25 de agosto en la ciudad de Mexicali, sin precisar el tipo de riesgo.

Debido a ello, las actividades del gobierno norteamericano en esa ciudad fronteriza fueron suspendidas para el martes y se solicita a sus ciudadanos y personal tomar medidas de precaución, como no viajar a este sitio.

En la actualización de Alerta de Seguridad se sugiere a sus ciudadanos evitar la visita a edificios gubernamentales en Mexicali, buscar refugio en caso de un incidente y notificar a amigos y familiares sobre su seguridad en caso de un incidente

De igual modo se les pide seguir instrucciones de las autoridades policiales mexicanas y monitorear los medios locales para actualizaciones de información.

*mcam