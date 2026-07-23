Canacintra revela que polos del Corredor Interoceánico siguen vacíos a seis años de su creación

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) reveló que los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico, un proyecto insignia del gobierno federal para atraer inversión vía nearshoring, siguen completamente vacíos. A seis años de su creación, no hay una sola empresa instalada y las condiciones mínimas para operar simplemente no existen.

“El famoso nearshoring nacional… no se dio”, sentenció la presidenta nacional del organismo, María de Lourdes Medina Ortega, durante su visita a Xalapa.

La dirigencia empresarial fue contundente: “¿Qué porcentaje está ocupado de los polos? Cero.”

El dato, confirmado por la delegación de Coatzacoalcos, exhibe el fracaso del modelo que el gobierno federal promovió como la plataforma para relocalizar industrias y detonar el desarrollo del sur-sureste.

Expusieron que los polos, ubicados fuera de zonas urbanas y sin servicios básicos, no resultan atractivos para la inversión. La falta de gas natural —insumo crítico para la manufactura— y la precariedad de la infraestructura carretera elevan los costos operativos y frenan cualquier intento de instalación industrial.

La presidenta de Canacintra reconoció que la relocalización industrial se diluyó por factores geopolíticos y decisiones en Norteamérica:

“El presidente Trump… quiere regresar al tema de manufactura.”

Mientras México esperaba una ola de inversión, Centro y Sudamérica comenzaron a ofrecer mejores condiciones, desplazando al país en la competencia regional.

Infraestructura que resta competitividad

La cámara expuso que la falta de infraestructura adecuada es un obstáculo nacional, pues hay carreteras deterioradas que implican mayor gasto en combustible, neumáticos y suspensión, afectando directamente la competitividad de la industria.

Canacintra también señaló que los polos no están en manos de administradores especializados en parques industriales y que la certidumbre jurídica es insuficiente, lo que inhibe la llegada de capital extranjero.

La cámara propuso abrir oportunidades más allá de los polos, en un perímetro más amplio del corredor, y crear una comisión conjunta con la Secretaría de Desarrollo Económico para revisar condiciones reales y corregir el rumbo.