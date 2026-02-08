Aceleran interoceánico; dará batalla al canal de Panamá

OAXACA. Oax.— La modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos entró en su fase crítica de consolidación a inicios de este año. El objetivo del gobierno de Claudia Sheinbaum es que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) esté operando al 100% de su capacidad multimodal a mediados de este año.

Por su ubicación geográfica, el istmo de Tehuantepec ha sido relevante desde la historia prehispánica, a partir de la expansión de la cultura zapoteca, incluso, en las primeras cartas de relación enviadas al rey de España, Hernán Cortés, se describe al istmo como un lugar estratégico para la exploración del sur de México y el Pacífico.

El espacio más estrecho del continente se encuentra en el istmo; son 235 kilómetros de distancia entre el océano Pacífico y el océano Atlántico. Esta condición geográfica lo posiciona como una alternativa para el cruce interoceánico de mercancías, a través de una plataforma logística multimodal que impulsará el comercio nacional e internacional.

La primera vez que se logró comunicar los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, a través del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec fue en 1907, no obstante, diversos factores propiciaron el declive de la ruta comercial propuesta; ese momento, Panamá lo aprovechó para inaugurar su canal homónimo en 1914.

Posteriormente, hubo intentos aislados para propiciar un cruce comercial en esta región del país, pero sin éxito. Fue hasta la creación del CIIT, en junio de 2019, y, en específico, con la sectorización de este organismo a la Secretaría de Marina (Semar), que amarró.

En marzo de 2023, y su última reforma de mayo de 2025, se ha logrado materializar la operación de una plataforma logística mediante la articulación de cuatro puertos del sureste mexicano; alrededor de mil 200 kilómetros de vía férrea y la puesta en marcha de espacios geográficos con incentivos fiscales para atraer inversiones industriales, denominados Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis).

En este sentido, el gobierno federal definió un área de influencia del CIIT que considera 120 municipios del sur-sureste: 46 municipios de Oaxaca, 33 de Veracruz, 31 de Chiapas y 10 de Tabasco. El perímetro alberga una población de 5.1 millones de personas.

APUESTAN POR POLOS DE DESARROLLO

El Corredor incluye 14 polos de desarrollo, en su mayoría concesionados y con vocación automotriz, generación de energía, farmacéutica y agroindustrial, de acuerdo con el Programa Institucional del Corredor Interoceánico 2025-2030, de la Semar.

Las empresas Proistmo, ARZYZ, DMIT (Desarrolladora Multimodal del Istmo) y TISCC (Terminales del Istmo de Salina Cruz-Coatzacoalcos) han sido confirmadas como ganadoras de diversas concesiones para operar y desarrollar los Podebis.

El grupo empresarial Dmit ganó las concesiones de los polos con vocación industrial y logística, específicamente Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos II y Salina Cruz.

En tanto, ProIstmo y Profarmax serán los concesionarios de los polos estratégicos, incluyendo Texistepec y San Juan Evangelista, en Veracruz, y Matías Romero, Santa María Mixtequilla e Ixtaltepec, Oaxaca, enfocados en agroindustria, dispositivos médicos y fármacos.

A su vez, la empresa Arzyz ganó la licitación concesionaria del polo de San Blas Atempa, Oaxaca, donde desarrollará una planta de producción de aluminio (metalurgia).

Antonino Morales Toledo, presidente de la Comisión de Seguimiento e Impulso al CIIT en el Senado, comenta que el Corredor se consolida como un eje estratégico dentro del llamado Plan México, con el respaldo del gobierno federal y la atracción de nuevas inversiones.

“Estos Polos son espacios geográficos con incentivos fiscales para atraer inversiones industriales”, resalta.

Reconoce el apoyo de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas (CADER), quien ofreció respaldo para continuar fortaleciendo el crecimiento económico de Oaxaca.

De manera reiterada considera que la apuesta del gobierno federal y estatal se centra en la innovación, transferencia tecnológica, investigación y formación de mano de obra calificada, “lo que ha posicionado a Oaxaca como una de las regiones más atractivas para la inversión industrial en el país”, sostuvo el legislador de Morena.