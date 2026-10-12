Inicia campaña nacional de vacunación invernal 2026-2027

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Con la meta de aplicar 50 millones de dosis, inició la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2026-2027.

La estrategia es totalmente gratuita y estará vigente hasta el mes de marzo del próximo año.

Contempla la aplicación de biológicos contra influenza estacional, covid-19, neumococo y virus sincicial respiratorio (VSR) para los grupos de riesgo como niños de 6 meses a cinco años, adultos mayores, personas con comorbilidades o sistema inmunodeprimido, embarazadas y personal de salud.

En el caso específico del VSR, la indicación es que las mujeres embarazadas reciban la vacuna entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el propósito de transferir protección a sus hijas e hijos desde el nacimiento.

Durante el evento, el secretario de Salud David Kershenobich, señaló que la vacunación es fundamental para proteger la salud y aseguró que existe suficiente abasto de dosis para atender a la población.

“Además de atender las enfermedades, es fundamental prevenirlas. La vacunación es una de las principales herramientas para proteger la salud de la población, reducir la mortalidad y contribuir a que las personas tengan una vida más larga y saludable”, indicó.

VACUNACIÓN CONTRA VPH

En esta Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, se reforzará la aplicación del biológico contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

El objetivo es evitar el contagio de esta enfermedad y prevenir infecciones vinculadas con el desarrollo de tipos de cáncer, entre ellos el cervicouterino.

La estrategia contra el virus del papiloma humano (VPH) incluye a niñas y niños de quinto grado de primaria o de 11 años no escolarizados, así como a personas que viven con VIH y adolescentes en protocolos de atención por violencia sexual.