Camioneta cae de puente y se incendia en Guanajuato; ocupantes salieron con vida

Una familia integrada por dos adultos y dos menores de edad fue rescatada con vida luego de que la camioneta en la que viajaban se precipitara desde el Puente de las Ovejas hacia un canal, en la comunidad El Maguey, la tarde del sábado en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:15 de la tarde, cuando la unidad circulaba sobre el puente. De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta era conducida por una mujer que viajaba acompañada de otro adulto y dos niños, de seis y nueve años de edad.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la conductora presuntamente perdió el control del volante al tomar una curva, ocasionando que la camioneta impactara contra la guarnición y saliera proyectada hacia el canal, donde terminó completamente volcada.

El estruendo provocado por la caída alertó a habitantes de la zona, quienes acudieron para intentar ayudar a los ocupantes y solicitaron el apoyo del sistema de emergencias 911.

Minutos después arribaron elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Cruz Roja y personal de emergencias, quienes coordinaron las maniobras de rescate.

Debido a que la camioneta quedó con las llantas hacia arriba dentro del canal, los rescatistas utilizaron cuerdas y equipo especializado para extraer de forma segura a los cuatro pasajeros.

Mientras continuaban las labores de rescate, la unidad comenzó a incendiarse, lo que obligó a la intervención inmediata del Cuerpo de Bomberos.

Los elementos lograron controlar y extinguir el fuego antes de que se propagara, permitiendo concluir las maniobras de auxilio sin que se registraran mayores riesgos para los rescatistas o los ocupantes.

¿Cuál es el estado de salud de los ocupantes?

Una vez rescatados, los dos adultos —de entre 50 y 55 años de edad— y los dos menores recibieron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para una valoración médica.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, ninguno de los lesionados presentaba heridas que comprometieran su vida.

Tras controlar la emergencia, los cuerpos de rescate mantuvieron acordonada la zona durante varias horas para realizar las maniobras de extracción del vehículo con apoyo de una grúa y restablecer la circulación en el área.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas definitivas del accidente, por lo que serán los peritajes correspondientes los que determinen cómo ocurrió el hecho.