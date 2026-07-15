Camión cargado de arena queda atrapado en socavón

Un camión de volteo cayó en un socavón en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero en la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas en la capital del estado de Puebla.

Fue la tarde de este miércoles cuando el camión cargado de arena quedó atrapado en el socavón, lo que alertó a vecinos y autoridades, quienes acudieron auxiliar al chofer de la unidad pesada, quien resultó ileso.

Personal de Protección Civil acudió a la zona para realizar trabajos de prevención para que ninguna otra unidad resultará afectada.

Algunos reportes indican que este es el segundo hundimiento que se presenta en esta misma calle.

Reproducir

Los socavones se forman cuando el subsuelo se erosiona y crea huecos subterráneos que eventualmente colapsan bajo el peso de la superficie.

En zonas urbanas, esto ocurre principalmente por fugas en tuberías de agua y drenaje.

Y en la naturaleza es por las corrientes de agua subterránea que disuelven rocas solubles.