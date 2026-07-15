¡Sustote! Colapsan gradas en función del circo Estrella 

Las personas que resultaron heridas tras el accidente del colapso de las gradas en el Circo Estrella durante una función fueron dados de alta durante la noche del martes, luego del siniestro ocurrido en Arteaga, Coahuila.

Por fortuna ninguno presentó heridas graves y fueron valorados en la clínica municipal de San Antonio de las Alazanas.

Protección Civil municipal informó que fueron 14 heridos tras el accidente ocurrido a las 21:30 horas del martes.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, así como personal del Sistema Municipal de Salud, acudieron al punto activando los protocolos de atención y emergencia.

Los lesionados fueron trasladados de inmediato a la Clínica Municipal de San Antonio de las Alazanas, ubicada a menos de un kilómetro del lugar del incidente, donde recibieron la valoración y atención médica inicial.

Como resultado, 14 personas fueron valoradas por personal médico. Cinco fueron trasladadas en ambulancias a una clínica privada en Saltillo para la realización de estudios complementarios y descartar probables fracturas; entre los lesionados está un menor de edad.

De acuerdo con la información proporcionada por el propietario, el Circo Estrella cuenta con póliza de responsabilidad civil y la documentación correspondiente en regla, por lo que la atención médica será cubierta por el seguro del establecimiento.

Personal de la Dirección de Protección Civil de Arteaga realizó la inspección correspondiente para determinar las posibles causas del incidente e iniciará el procedimiento administrativo conforme a la normatividad aplicable, y se mantiene clausurado el inmueble.

Heridos tras colapso de gradas en circo Estrella Foto: Especial

Heridos tras colapso de gradas en circo Estrella Foto: Especial

Heridos tras colapso de gradas en circo Estrella Foto: Especial