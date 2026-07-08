Enorme socavón se forma frente a Viviendas del Bienestar; destruye banquetas y registros

Un gran socavón se formó luego de las fuertes lluvias registradas en el municipio de Veracruz, justo en una zona en dónde están en construcción viviendas del Bienestar.

Un enorme socavón que se formó frente a las viviendas del Bienestar Foto: Especial

Se trata de una empresa privada que fue contratada por el Infonavit para la construcción de estos condominios ubicados en la calle Río Amazonas.

Un enorme socavón que se formó frente a las viviendas del Bienestar Foto: Especial

El hundimiento de alrededor de 50 metros rompió banquetas, calles, muretes de medidores de luz e incluso registros de agua.

Un enorme socavón que se formó frente a las viviendas del Bienestar Foto: Especial

Los departamentos que se ubican en el área afectada del socavón están deshabitados y no se reportan personas lesionadas.

Un enorme socavón que se formó frente a las viviendas del Bienestar Foto: Especial

Los vecinos de la zona acusaron que la construcción de las Viviendas del Bienestar les ha traído problemas.

Un enorme socavón que se formó frente a las viviendas del Bienestar Foto: Especial

Alerta en Veracruz por incremento del río Pantepec

Por otra parte, este miércoles el municipio de Álamo Temapache, en Veracruz, amaneció bajo vigilancia reforzada ante el ascenso sostenido del río Pantepec y la posibilidad de lluvias intensas durante la tarde y noche, de acuerdo con los reportes más recientes de Protección Civil.

Aunque el municipio no registra inundaciones ni daños graves en las últimas horas, el comportamiento del afluente obligó a mantener un alertamiento preventivo por riesgo de crecida súbita, especialmente en once puntos considerados críticos por su historial de anegamientos.

Álamo registró graves afectaciones en octubre, cuando la interacción de dos huracanes dejaron fuertes precipitaciones en la sierra norte de Puebla, cuyos escurrimientos provocaron el desbordamiento del río con daños importantes en la región por las inundaciones.

Por eso hay nuevamente alertamientos, debido a que el nivel del Pantepec mostró incrementos durante las últimas 24 horas y se mantiene en parámetros estables, pero con tendencia al alza debido a la saturación de suelos y a la presencia de lluvias en la cuenca alta.

Los arroyos Estero del Ídolo y Oro Verde fluyen con normalidad, aunque permanecen bajo monitoreo continuo ante la posibilidad de escurrimientos rápidos si se intensifica la precipitación.

Las autoridades locales han desplegado recorridos en zonas bajas y mantienen comunicación con comunidades que históricamente han sido afectadas por desbordamientos.

Mientras tanto, en Xalapa y los municipios de la región montañosa central, las lluvias han sido constantes, pero sin incidentes relevantes. Protección Civil estatal informó que, hasta el corte de este miércoles, no existen daños mayores ni declaratorias de emergencia en otras regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo un aviso especial por condiciones atmosféricas que favorecen lluvias fuertes en el norte y centro de Veracruz, con acumulados previstos que podrían generar escurrimientos significativos en las próximas horas.

Ante este escenario, el gobierno estatal llamó a la población de Álamo a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar transitar por cauces, caminos rurales o zonas de ladera durante los periodos de lluvia. Los sistemas de emergencia permanecen en fase de preparación mientras continúan los monitoreos de nivel de río y las evaluaciones de riesgo en las comunidades más expuestas.