Carol Antonio Altamirano destaca acuerdos para fortalecer ingresos públicos en 2027

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, destacó los acuerdos alcanzados entre los grupos parlamentarios para fortalecer los ingresos públicos en 2027, mediante cambios a las leyes Federal de Derechos, del Impuesto sobre la Renta (ISR) y de Ingresos de la Federación.

Al presentar los dictámenes ante el Pleno, el legislador subrayó que las modificaciones fueron resultado de un proceso de diálogo con las distintas fuerzas políticas, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y representantes de los sectores social y privado.

Señaló que las propuestas incorporaron planteamientos de los legisladores y de los sectores involucrados, lo que permitió realizar ajustes a la iniciativa del Ejecutivo federal.

“Una hacienda pública fuerte es indispensable para hacer efectivos los derechos y las políticas sociales”, sostuvo al llamar a respaldar las medidas fiscales.

En materia de derechos, explicó que el propósito es establecer una relación proporcional entre los cobros del Estado, los costos de los servicios públicos y el aprovechamiento de los bienes nacionales, sin recurrir a actualizaciones indiscriminadas.

Uno de los cambios más relevantes fue la reducción del incremento al derecho que pagan los visitantes extranjeros que ingresan a México con fines turísticos.

La propuesta original contemplaba elevar la cuota de 983 a mil 334 pesos, un aumento de 35 por ciento. Sin embargo, tras las modificaciones, el monto se estableció en mil 158 pesos, equivalente a un incremento de 17.8 por ciento.

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El dictamen también incluyó una reclasificación de diversas zonas costeras para actualizar los cobros por el uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítimo-terrestre y los ambientes costeros. De acuerdo con el legislador, la medida permitirá fortalecer los ingresos de municipios con actividad turística.

Asimismo, se incorporó la exención del pago de derechos los domingos para visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a determinadas áreas naturales protegidas donde se encuentren museos, monumentos o zonas arqueológicas.Buscan apoyar a pequeños contribuyentes

En cuanto a las modificaciones a la Ley del ISR, Carol Antonio Altamirano destacó las medidas orientadas a incentivar la formalidad y respaldar a pequeños contribuyentes y al sector primario.

Entre ellas se encuentra el incremento del límite de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): de 3.5 a cinco millones de pesos anuales para personas físicas y de 35 a 50 millones de pesos para personas morales.

También se propuso elevar de 900 mil a un millón de pesos el monto máximo de ingresos exentos para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

El dictamen incorpora mecanismos de control para las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales, además de eliminar el régimen opcional para grupos de sociedades.

En materia de inversión, contempla otorgar certeza jurídica a estímulos fiscales vinculados con los Polos de Desarrollo para el Bienestar del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los polos de economía circular y los polos industriales de Yucatán.

Estos incentivos incluyen la deducción inmediata de inversiones y deducciones adicionales por capacitación e innovación, con vigencia prevista hasta 2030.Ingresos estimados por 10.6 billones de pesos

Respecto a la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, el legislador expuso que la iniciativa del Ejecutivo federal proyecta ingresos por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos.

La propuesta contempla ingresos tributarios por alrededor de 6.2 billones de pesos, con un crecimiento de 3.9 por ciento respecto a 2026, así como un endeudamiento neto interno de un billón 700 mil millones de pesos, cifra que, según lo expuesto, representa una disminución de 4.49 por ciento frente al ejercicio fiscal anterior.

El proyecto también considera un estímulo fiscal para las ganancias derivadas de la enajenación de acciones en ofertas públicas iniciales, mediante una tasa preferencial de 10 por ciento, sujeta a condiciones y límites establecidos en el dictamen.

Otro de los ajustes consiste en aplicar la tasa cero del impuesto al valor agregado (IVA) a comercializadores de libros, periódicos y revistas cuyos ingresos por esos conceptos representen al menos 90 por ciento del total de sus ingresos durante el ejercicio.

La medida, explicó, busca respaldar a estos sectores, fomentar la lectura, mejorar la liquidez de las librerías y fortalecer el acceso a la cultura.

Al concluir su intervención, Carol Antonio Altamirano sostuvo que las medidas fiscales buscan fortalecer la recaudación, cerrar espacios a la evasión, facilitar el pago de impuestos e impulsar la inversión.

El legislador llamó a respaldar los dictámenes al considerar que una política fiscal responsable debe traducir los ingresos públicos en desarrollo, oportunidades y bienestar social.

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