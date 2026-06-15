Cambio climático en México: La verdad incómoda detrás de los estragos ambientales

Investigaciones Excélsior presentará, a partir de este martes, una serie de reportajes sobre el cambio climático, una realidad que impacta a todo el país y en todos los sectores.

Esta serie analiza el impacto de las alteraciones ambientales en los sectores productivos, los ecosistemas y la población, y devela una verdad incómoda: los peores estragos ambientales en México son potenciados por decisiones equivocadas y omisiones institucionales y empresariales.

¿Qué revelará la serie de Investigaciones Excélsior?

Entre los temas que abordará esta radiografía destacan como playas como Acapulco registran temperaturas que superan los 30 °C, convirtiendo al océano en el combustible perfecto para el desarrollo de ciclones devastadores, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), uno de los organismos encargados de prevenir y atender emergencias causadas por fenómenos extremos, ha dejado de ejercer recursos destinados a inversión física, cuya falta de aplicación oportuna de afecta proyectos de mitigación frente a inundaciones.

También el impacto del calor extremo en la producción de maíz en estados clave como Sinaloa, una crisis agravada por la desaparición de 24 apoyos federales al campo y el constante asedio del crimen organizado. Además, el impacto del aumento del nivel del mar en la comunidad pesquera de El Bosque, el primer pueblo mexicano de desplazados climáticos.

Destaca también la forma en que sectores estratégicos continúan emitiendo contaminantes y sobreexplotando recursos, cavando el foso del colapso operativo del que ellos mismos ya son víctimas.

No te pierdas esta cobertura especial

El cambio climático exige atención inmediata, pero también rendición de cuentas. Esta serie de seis entregas promete ofrecer un panorama crudo y detallado sobre las verdaderas implicaciones sociales, políticas y económicas del calentamiento global en nuestro país.

Lee el primer reportaje a partir de este martes en Excélsior.