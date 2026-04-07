Aparece chapopote en Playa Bagdad, en Tamaulipas, a sólo 20 km de frontera con Texas

Durante un recorrido de monitoreo en Playa Bagdad, Tamaulipas, técnicos de la organización CONIBIO Global, localizaron un fragmento de Chapopote, de aproximadamente un metro de largo por 80 centímetros de ancho y más de 80 kilogramos de peso, a tan sólo 20 kilómetros por mar de la frontera con Texas, Estados Unidos.

La situación es alarmante debido a que ya inició la temporada de arribo de Tortuga Lora (Lepidochelys kempii), especie en peligro de extinción, para desovar en Playa Bagdad.

CONIBIO Global, dio a conocer que el hallazgo fue reportado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Marina (Semar), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para su levantamiento y revisión.

Chapopote en playa de Bagdag, en Tamaulipas Fotos: CONIBIO Global

En la temporada 2025, los campamentos tortugueros de Tamaulipas, protegieron más de 314 mil huevos de Tortuga Lora y liberaron 177 mil crías al mar.

La temporada de anidación de Tortuga Lora en Playa Bagdad ocurre oficialmente entre los meses de marzo y agosto.

Hasta el pasado 5 de abril, se han protegido dos nidos en Playa Bagdad con un total de 195 huevos.

Chapopote en playa de Bagdag, en Tamaulipas Fotos: CONIBIO Global

Derrame no detiene al turismo en playas de Veracruz

Por Lourdes López

A un mes del derrame de hidrocarburo en el litoral veracruzano, la franja costera vive una escena contradictoria: mientras comunidades y colectivos ambientales siguen reportando restos de contaminante en la zona costera, la llegada de turistas repuntó en municipios como Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan.

Durante los últimos días de marzo, visitantes comenzaron a ocupar playas y balnearios pese a que brigadistas y pescadores continuaban retirando material impregnado de hidrocarburo en varios puntos del Golfo. En redes y testimonios locales, algunos turistas describieron playas “limpias” o “en condiciones aceptables”, mientras otros —particularmente en zonas del norte como Tecolutla— reportaron manchas oscuras en la arena y residuos adheridos a la piel tras ingresar al mar.

Las autoridades estatales advirtieron que “el turismo no se detuvo” y que las labores de limpieza avanzan conforme a los protocolos. Sin embargo, habitantes de la región sur señalan que la emergencia no ha sido plenamente reconocida y que persisten afectaciones económicas para pescadores, prestadores de servicios y familias que dependen del litoral.

Los colectivos ambientales y especialistas advierten que, aunque la superficie pueda lucir despejada, los impactos en sedimentos, fauna y cadenas alimentarias requieren monitoreo continuo, y que la presencia de visitantes no debe interpretarse como una normalización del ecosistema.

Autoridades municipales y operadores turísticos han promovido la llegada de visitantes- Lourdes Löpez

Un problema, dos realidades

En contraste, autoridades municipales y operadores turísticos han promovido la llegada de visitantes para evitar un desplome económico en plena temporada, lo que ha generado tensiones entre la necesidad de ingresos y la exigencia de una evaluación científica independiente sobre el alcance real del derrame.

A un mes del incidente, la costa veracruzana se mueve entre dos relatos: el de la recuperación acelerada y el de la emergencia persistente, que sostienen comunidades y especialistas.

Y mientras poco a poco llegan los visitantes, los pobladores se preparan en el sur para la Marcha por el Mar y la Laguna, que se efectuará el próximo 5 de abril y que partirá a las 8 de la mañana de la cabecera municipal de Pajapan a Playa Linda, en la que exigirán respuestas sobre el derrame.

En el norte le dan la bienvenida a turistas

A pesar de que el siniestro tamibén impactó la franja costera del norte de Veracruz, los destinos de sol y playa como Costa Esmeralda y Tuxpan mantienen una afluencia turística significativa durante el periodo vacacional.

Prestadores de servicios reportan ocupaciones altas en hoteles y casas de hospedaje, impulsadas por la demanda estacional y por la ausencia de restricciones formales a la actividad turística. Esta continuidad en la llegada de visitantes convive con la incertidumbre ambiental, pues mientras la actividad económica se reactiva, persisten dudas sobre la magnitud real del impacto y la capacidad institucional para contenerlo.

El contraste entre la movilidad turística y el escenario ecológico revela una brecha en la comunicación oficial: mientras autoridades minimizan riesgos y destacan la derrama económica, comunidades costeras y organizaciones ambientales advierten que la presencia de visitantes no elimina la necesidad de una evaluación técnica transparente ni de acciones de remediación.

jcp