Farmacias del ISSSTE registran 97 % de abasto de medicamentos

Al corte de este 7 de abril, -en promedio- el abasto de medicamentos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es del 97 %, informó su director general Martí Batres Guadarrama.

Añadió que en los últimos seis meses, el Centro Nacional de Distribución (CENADI) ha registrado un total de 123 millones 394 mil 288 piezas ingresadas, entre insumos médicos, vacunas y medicamentos.

Al hacer un recuento de las acciones que se han realizado para elevar la calidad de la atención de los derechohabientes, el funcionario señaló que también se contrataron mil 295 médicos de 22 especialidades, 34 subespecialidades y 18 altas especialidades en los distintos niveles de atención.

Con respecto al número de cirugías, Martí Batres detalló que en 2025 se realizaron 308 mil 579 y se dieron 24 millones 291 mil consultas, “cifras que superaron lo alcanzado en 2024 y que fueron posible gracias al Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, en el que se rehabilitaron 49 salas quirúrgicas, se habilitaron 28 quirófanos y se instauró la Estrategia Nacional de Jornadas Quirúrgicas”.

En relación con las obras del ISSSTE, Martí Batres indicó que en el último año se han inaugurado diversos Hospitales Regionales de Alta Especialidad ( HRAE), por ejemplo, en Torreón, Coahuila; Acapulco, Guerrero y en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El titular del ISSSTE también se refirió a los avances del programa “La Clínica es Nuestra”, que se implementó este año en 650 unidades médicas del país y busca que los propios derechohabientes gestionen los recursos entregados para la adquisición de insumos u obras que consideren necesarias en el inmueble.