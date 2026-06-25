Registro de líneas celulares: CRT da prórroga y anuncia nuevo calendario con fechas límites

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio una prórroga de 184 días para el registro obligatorio de líneas móviles en México. Si aún no has vinculado tu número celular con tu identidad mediante la CURP, ya no tendrás que preocuparte por el corte de servicio que originalmente estaba programado para el 30 de junio de 2026.

Para organizar el proceso de forma eficiente, las autoridades han establecido un nuevo calendario escalonado que se extenderá hasta diciembre de este año y que se basa en el último dígito de la línea celular para ponerle fecha límite a este proceso.

¿Por qué se extendió el plazo para el registro de celulares?

El gobierno federal determinó la vinculación de los celulares a las personas con el objetivo principal de combatir la extorsión y el fraude eliminando el anonimato en la compra de chips telefónicos. Sin embargo, días antes de la fecha límite original, la CRT reportó que solo 43% del mercado (aproximadamente 63 millones de líneas de un total de más de 144 millones) había cumplido con el trámite.

Para dar oportunidad a los rezagados, el gobierno ha brindado este nuevo plazo.

Calendario oficial CRT: Fechas límite según tu número celular

Este nuevo proceso de vinculación aplica únicamente para los usuarios de prepago (aquellos que hacen recargas) y el plazo definitivo estará determinado por el último dígito de tu número telefónico.

Este es el calendario establecido por la CRT, revisa cuál es tu fecha límite exacta:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026

15 de agosto de 2026 Terminación 1: 31 de agosto de 2026

31 de agosto de 2026 Terminación 2: 15 de septiembre de 2026

15 de septiembre de 2026 Terminación 3: 30 de septiembre de 2026

30 de septiembre de 2026 Terminación 4: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 Terminación 5: 31 de octubre de 2026

31 de octubre de 2026 Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

15 de noviembre de 2026 Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

30 de noviembre de 2026 Terminación 8: 15 de diciembre de 2026

15 de diciembre de 2026 Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

¿Debo registrar mi línea si tengo plan tarifario (Pospago)?

Si te encuentras en un plan tarifario o conocido como pospago no es necesario. La CRT aclaró que los más de 22 millones de usuarios que cuentan con una línea de pospago (plan de renta mensual) ya están exentos de este nuevo trámite. Al momento de firmar tu contrato, la compañía telefónica ya recabó tu identificación oficial, por lo que tu línea ya se encuentra asociada legalmente a tu persona.

¿Qué pasa si no registro mi número de prepago en la fecha indicada?

Si tu fecha expira y no te has registrado en las siguientes 72 horas, tu compañía telefónica procederá a suspender tu servicio.

Durante la suspensión no podrás hacer ni recibir llamadas regulares, enviar SMS, ni navegar por internet con tus datos móviles. Las únicas funciones que se mantendrán activas serán:

Llamadas a números de emergencia. Comunicación directa con tu compañía de telecomunicaciones para resolver el trámite. Recepción de la alerta sísmica.

Una vez que realices el registro en la plataforma o centros de atención de tu operadora, todos tus servicios se restablecerán a la normalidad.