¡Ojo! Cruz Roja alerta por falsos centros de acopio tras sismo en Colombia

Al momento, la Cruz Roja Mexicana no ha habilitado centros de acopio en ninguna entidad del país para atender la emergencia ocasionada por el reciente sismo que impactó a Colombia.

En un comunicado, aclaró que toda la ayuda y los mecanismos de apoyo canalizados por la sociedad civil se deben consultar a través del sitio web oficial de la Cruz Roja Colombiana: www.cruzrojacolombiana.org.

“Por lo anterior, se exhorta a la población a no entregar donativos en especie o recursos económicos a personas o establecimientos que se ostenten como centros de acopio de Cruz Roja Mexicana para apoyar a las personas afectadas por el sismo en Colombia”.

CRUZ ROJA EN ALERTA

Al expresar su solidaridad con Colombia, la institución añadió que, hasta este día, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella Otero no ha solicitado la intervención ni la asistencia en campo de la Cruz Roja Mexicana, ya que las labores operativas y de rescate están siendo asumidas en su totalidad por la Cruz Roja Colombiana.

No obstante, agregó que sus voluntarios se encuentran listos y alertas para responder si son requeridos.