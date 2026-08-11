Buscan en San Lázaro frenar discriminación por “viejismo”

La Cámara de Diputados analiza un paquete de iniciativas para fortalecer la protección de las personas adultas mayores, combatir la discriminación “viejismo” y garantizar condiciones de movilidad y atención digna en ciudades que enfrentan un acelerado proceso de envejecimiento, como la Ciudad de México.

Durante el Primer Parlamento para Personas Adultas Mayores, realizado por la Comisión de Grupos Vulnerables en San Lázaro, legisladores, especialistas y representantes del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, advirtieron que son persistentes las prácticas discriminatorias contra las personas mayores, muchas de ellas normalizadas socialmente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, el 38 por ciento de las personas mayores de 60 años considera que sus derechos se respetan poco o nada.

Una de las principales expresiones de discriminación es la invisibilidad social, alertó la representante del INAPAM, Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito, quien explicó que el “viejismo” puede manifestarse en la familia, la comunidad, los centros de trabajo, las escuelas o las instituciones públicas.

“En la mayoría de los casos no se percibe debido a que han sido conductas naturalizadas. Sin embargo, dañan la confianza, lastiman la integridad y el bienestar de las personas mayores, afectando su salud emocional y física”, afirmó.

Ante ese panorama, Sánchez Gavito consideró que es necesario reformar la Ley General de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que obligue a estados, municipios y dependencias federales a garantizar el cumplimiento de esos derechos y otorgue mayores facultades de seguimiento al INAPAM, “reconociendo la necesidad de abordar los asuntos de la vejez desde una perspectiva de derechos humanos”.

APROVECHAR LÍNEA 911 PARA DENUNCIAS DE VIOLENCIA VS ADULTOS MAYORES

En el encuentro, la diputada panista Claudia García Richard, planteó crear un Sistema Nacional de Atención, Detección y Acciones contra la Violencia y el Abandono de las Personas Adultas Mayores, con participación de la Federación, estados y municipios.

Recordó que, de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, entre 2020 y 2024 se recibieron más de 5 mil reportes relacionados con todo tipo de violencia contra personas adultas mayores, -físicas, psicológicas, económicas y patrimoniales-, con un incremento de 30 por ciento en el último año registrado.

Además, en seis de cada 10 casos el agresor era un hijo o una hija de la víctima.

Sin embargo, García Richard sostuvo que la cifra negra podría ser mayor, debido a que la mayoría de las víctimas no denuncia por miedo, dependencia económica o dificultades para trasladarse y realizar trámites.

Por ello, planteó aprovechar la infraestructura nacional del número de emergencias 911 para recibir denuncias, integrar equipos interdisciplinarios de atención, establecer medidas urgentes de protección y crear un registro nacional que permita dimensionar el problema.

PIDEN INCORPORAR “PERSPECTIVA DE ENVEJECIMIENTO”

Otro de los planteamientos presentados durante el parlamento busca incorporar una “perspectiva de envejecimiento” en las políticas públicas y en los sistemas de atención gubernamental, al alertar que grandes urbes del país, como al CDMX, enfrentan un proceso de envejecimiento, y se requiere infraestructura para su atención.

Alberto Martín Palomares Villagómez refirió que, en la capital del país en 2020 había 90 adultos mayores por cada cien menores de edad y que este sector registra altas prevalencias de enfermedades como hipertensión, diabetes y artritis, factores que limitan su movilidad.

“Los datos revelarían que la Ciudad de México es una ciudad que envejece, como reflejo de lo que ocurre en el país”, expuso, al considerar necesario impulsar políticas de educación intergeneracional y garantizar entornos urbanos accesibles y seguros.

Las conclusiones derivadas del ejercicio organizado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM) permitirán identificar temas prioritarios y generar insumos para el trabajo legislativo, además de contribuir al diseño de acciones y políticas públicas orientadas a atender las necesidades de las personas adultas mayores.