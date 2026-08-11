Síndico acusa que hijo de alcaldesa mantiene el control de Lerdo de Tejada

En el Partido del Trabajo se encendieron las alertas tras la denuncia pública del síndico de Lerdo de Tejada, Johard Alejandro Cruz Delfín, quien acusó que en ese municipio “prácticamente están gobernando madre e hijo”. El funcionario afirmó temer por su seguridad y la de su familia luego de recibir amenazas, y responsabilizó directamente a la alcaldesa Flor de María Sosa Zamudio y a su hijo, el exalcalde Fabián Cárdenas Sosa.

Cruz Delfín aseguró que desde hace meses enfrenta violencia institucional, presiones y amenazas para que firme contratos y convenios sin sustento legal, entre ellos uno por 1 millón 300 mil pesos para supuesta capacitación policial. Señaló que dicho curso es ofrecido gratuitamente por el C5/C6, por lo que calificó el documento como “un cheque en blanco”.

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El síndico afirmó que, al negarse a firmar, su salario fue reducido de manera arbitraria, sin aprobación del Cabildo, lo que consideró una represalia directa. También denunció que el hijo de la alcaldesa —sin cargo público— “sigue gobernando” y operando decisiones dentro del ayuntamiento.

Cabe resaltar que por la injerencia del hijo de la munícipe se han registrado confrontaciones que han derivado en llamados de atención por parte del Congreso local.

Tengo miedo por mi vida y la de mi familia”, dijo el síndico al responsabilizar a ambos funcionarios de cualquier agresión en su contra. Hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle, al secretario de Gobierno Ricardo Agüed, a la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez, al ORFIS, a la ASF y a la Mesa Directiva del Congreso local para que intervengan y frenen lo que calificó como un abuso de poder.

La denuncia fue respaldada por los diputados del PT Adrián González Naveda y Elizabeth Morales, quienes acusaron que la dirigencia estatal de Morena mantiene una política de presión y división hacia alcaldes y funcionarios del PT.

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El comisionado político del PT, Ramón Díaz Ávila, anunció que dará acompañamiento institucional al síndico y seguimiento a la denuncia presentada ante las autoridades competentes.