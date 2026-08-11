Joven es asesinado de un balazo en una fiesta de XV años

Un joven originario de Mier y Noriega, Nuevo León, murió luego de recibir un balazo durante una fiesta de XV años celebrada en Guadalcazar, San Luis Potosí.

La víctima fue identificada como Alonso Ramírez Reyes, tenía 26 años y era residente en la comunidad Cerros Blancos, en el municipio antes mencionado.

De acuerdo a la información que ha trascendido hasta el momento, Alonso había asistido a esta celebración en compañía de sus amigos.

Ya en la fiesta, presentes reportaron haber escuchado una detonación y enseguida notaron que el joven nuevoleonés tenía una herida en su costado derecho.

En ese instante, el joven lesionado fue trasladado al Hospital General de Doctor Arroyo, en donde posteriormente fue internado. Más tarde, especialistas confirmaron su fallecimiento.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y quién o quiénes fueron los presuntos responsables de este hecho violento.

Se espera que el caso sea investigado tanto por autoridades de Nuevo León como de San Luis Potosí, para conocer más detalles alrededor del ataque.

Lamentan muerte de joven en redes sociales

La muerte de Alonso Ramírez Reyes ha consternado a su familia y a la comunidad de Cerros Blancos, Mier y Noriega, en donde han expresado muestras de apoyo a los dolientes ante este acontecimiento registrado en un momento de celebración.

Por medio de las redes sociales ha sido posible leer algunos mensajes relacionados a este suceso, como el de un blog llamado Dinastía MT, que anunció una pausa en el contenido como símbolo de luto por la muerte de Alonso.

En momentos como este, las palabras parecen insuficientes, pero queremos hacer llegar nuestras condolencias a su esposa, hijos, familia, amistades y a todas las personas que sientes su partida. Desde este espacio nos unimos respetuosamente a su dolor y enviamos un abrazo lleno de cariño y fortaleza a sus seres queridos”, se lee.

Los restos mortales de Alonso Ramírez son velados en casa de sus familiares, a partir de este martes 11 de agosto.

Padre de familia muere al salvar a su hija de ser agredida

Por otra parte, en Escobedo, Nuevo León, un hombre fue asesinado cuando, presuntamente, intentaba defender a su hija en una riña entre vecinos en la colonia Palmiras Residencial.

Los hechos tuvieron lugar en el cruce de las calles 11 y Eucalipto, durante las primeras horas del domingo 9 de agosto.

La víctima fue identificada como Héctor Leos Porras, de 58 años de edad, un empleado del ámbito ferrocarrilero.

De acuerdo con la información que trascendió hasta el momento, el hombre se percató que su hija estaba siendo golpeada por una pareja que vivía en la misma zona, por lo que se trasladó al lugar para intentar brindarle ayuda.

Sin embargo, al llegar al sitio, el masculino fue recibido a golpes con un bate de beisbol, quedando gravemente herido y falleciendo en el lugar. Tras la agresión, la pareja se dio a la fuga con rumbo desconocido.