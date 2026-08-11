Dan prisión preventiva a tres personas tras cateos en bares de Monterrey, NL 

Tres personas detenidas durante los 15 cateos realizados el fin de semana en Monterrey, Nuevo León, fueron vinculadas a proceso por delitos contra la salud, como parte de las investigaciones derivadas del hallazgo de dos cuerpos dentro de la cajuela de un vehículo en la colonia Bella Vista.

Los vinculados fueron identificados como Ángel “N”, de 38 años; Gregorio “N”, de 42, y Paola “N”, de 34 años, de acuerdo a ABC Noticias.

Como medida cautelar, se ordenó prisión preventiva para los tres, quienes deberán permanecer internados en los Centros de Reinserción Social estatales mientras continúa el proceso judicial.

La resolución judicial se llevó a cabo este martes 11 de agosto, luego de que el Ministerio Público presentara ante un juez de control a los tres imputados y expusiera los datos de prueba relacionados con su posible participación en hechos con características del delito contra la salud.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que las tres personas también son investigadas por su posible relación con otros hechos delictivos registrados en el sector donde fueron detenidas.

Los operativos en los que fueron capturados se realizaron el pasado sábado 8 de agosto, cuando autoridades estatales y federales desplegaron un operativo coordinado para ejecutar 15 órdenes de cateo en viviendas de las colonias Industrial, Obrerista y Niño Artillero, en Monterrey.

De los 15 inmuebles intervenidos, 12 tuvieron resultados positivos debido al aseguramiento de diversos indicios.

Entre lo localizado se encuentra un arma de fuego corta abastecida con cargador y cartuchos útiles, además de dosis de una sustancia vegetal verde con características similares a la mariguana y una sustancia sólida cristalina con características del cristal.

También fueron aseguradas básculas electrónicas y dinero en efectivo en billetes de diferentes denominaciones.

Los inmuebles donde se encontraron indicios quedaron asegurados por el Ministerio Público especializado en narcomenudeo, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

Como parte del mismo despliegue, los agentes también aseguraron a un adolescente, quien quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Adolescentes para que se determine su situación jurídica.

Los cateos forman parte de las investigaciones iniciadas después del hallazgo de dos cuerpos envueltos en plástico dentro de la cajuela de un automóvil abandonado en la colonia Bella Vista.

El vehículo fue localizado la noche del jueves 6 de agosto sobre la calle Ruiz Cortines, donde las autoridades confirmaron la presencia de los dos cuerpos sin vida en el interior de un Honda City en color blanco.

Aunque la investigación por el doble homicidio continúa abierta, hasta el momento la Fiscalía informó que la vinculación dictada contra Ángel, Gregorio y Paola corresponde al delito contra la salud.

Cabe mencionar que durante la madrugada de este lunes otro hombre fue detenido en la colonia Sarabia por detonar un arma de fuego contra elementos de la Policía de Monterrey, el cual también estaría relacionado con el doble homicidio, tras ser detectado como la persona que iba manejando el vehículo donde fueron encontrados los cuerpos.

Las autoridades mantienen las indagatorias para establecer si los tres imputados tienen alguna relación con otros hechos violentos registrados recientemente en Monterrey.