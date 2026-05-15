La caída de Luca Scalisi, el contador de la disquera ligada al CJNG

Luca Scalisi, director financiero de la discográfica Del Records, fue sentenciado a ocho meses de prisión en una cárcel federal tras confirmarse su participación en operaciones financieras vinculadas a activos de narcotraficantes.

La resolución judicial confirma los nexos entre la disquera —una de las firmas más prominentes del género regional mexicano— y la organización criminal conocida como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las acciones financieras de Scalisi constituyeron una violación directa a la Ley Kingpin (Kingpin Act), estatuto estadunidense que prohíbe de manera estricta cualquier transacción comercial con individuos u organizaciones designadas como socios criminales por el Departamento del Tesoro.

De acuerdo con reportes de la periodista Laura Sánchez Ley, la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong determinó que Scalisi cumpla su condena en una prisión del sur de California para facilitar la cercanía con su entorno familiar.

Además del periodo de reclusión, el exejecutivo enfrentará tres años de libertad condicional supervisada, el pago de una indemnización por 15 mil dólares, con una tasa administrativa especial de 100 dólares.

La fecha límite fijada por el tribunal para que Scalisi se entregue voluntariamente a las autoridades penitenciarias es el 8 de julio de 2026.

El director financiero logró eludir una sentencia que originalmente contemplaba hasta una década de prisión. En abril de 2025, la defensa de Scalisi concretó un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Central de California para declararse culpable de uno de los cargos principales.

Tras esta admisión de responsabilidad, el ministerio público estadounidense solicitó una reducción de la pena y desestimó 13 de las 14 acusaciones formales que pesaban en su contra.

Scalisi, de 59 años y de origen italiano, migró a los Estados Unidos durante su adolescencia.

Se estableció en Beverly Hills y posteriormente ingresó a la Universidad del Sur de California (USC), estudios que interrumpió para asumir el cuidado de su padre convaleciente de cáncer.

Previo a su vinculación institucional con Del Records, Scalisi consolidó una carrera de décadas en el ramo de los negocios y el entretenimiento sin registros de actividad delictiva, desempeñándose en la gestión de carteras inmobiliarias, fondos de capital de riesgo y la dirección de una firma textil con licencias comerciales para marcas como Disney y Bloomingdale's.