Estados Unidos amplía cargos contra "El Jardinero", segundo al mando del CJNG

Las autoridades estadounidenses anunciaron este jueves la ampliación de cargos contra Audias Flores Silva, alias El Jardinero, considerado el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El jurado federal del Distrito de Columbia dictó una acusación sustitutiva que lo señala por tráfico de metanfetamina y conspiración para blanquear ingresos ilícitos, ampliando los cargos iniciales presentados en agosto de 2020.

El fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que Flores Silva está acusado de traficar cantidades masivas de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de canalizar las ganancias hacia México mediante operaciones de lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses lo consideran una pieza clave en la estructura financiera y operativa del CJNG, uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México, con presencia en varios países y fuerte capacidad de tráfico transnacional.

Su proceso en Estados Unidos podría convertirse en un caso emblemático para demostrar la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia.

¿Quién es “El Jardinero”?

Audias Flores Silva nació en 1980 en Huetamo, Michoacán, dentro de la región de Tierra Caliente, marcada por la presencia de grupos criminales. Su carrera delictiva comenzó en la década de los 2000, cuando se vinculó con actividades ilícitas en el occidente del país. Con el crecimiento del CJNG, se convirtió en uno de los hombres de confianza de El Mencho, llegando a ser considerado su brazo derecho y uno de los posibles sucesores tras la muerte del líder en febrero.

A lo largo de su trayectoria utilizó varios alias: El Comandante, El Bravo 2, Audi y El Matajefes. El apodo de “El Jardinero” se relaciona con su reputación de haber asesinado y enterrado a numerosas personas, según reportes de seguridad. Además, coordinó el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, Asia y Europa, y estableció alianzas con facciones del Cártel de Sinaloa, como Los Chapitos, lo que lo convirtió en un interlocutor clave entre organizaciones rivales.

Cómo fue detenido

El 27 de abril, fuerzas especiales de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en Nayarit que culminó con la captura de El Jardinero. La acción fue confirmada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y se ejecutó bajo un fuerte despliegue militar.

Tras su detención, Flores Silva fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México y posteriormente ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.