Dictan prisión preventiva a El Güero Conta; enfrenta cargos por lavado y posesión de armas.

Un juez federal de Control en Jalisco vinculó a proceso a César Alejandro Villaseñor Olivares, El Güero Conta, presunto hombre de confianza y operador de Audias Flores Silva, El Jardinero, considerado como heredero del liderazgo del Cartel Jalisco Nueva Generación CJNG.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Villaseñor Olivares enfrentará cargos por su presunta participación en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El Güero Conta también fue vinculado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de “al que posea recursos dentro del territorio nacional de cualquier naturaleza por tener conocimiento de que proceden de una actividad ilícita”.

El juez federal de Control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Villaseñor Olivares, la que se cumplirá en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco; además otorgó tres meses al Ministerio Público Federal para que presente la investigación complementaria.

El Güero Conta fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la colonia Jardines Universidad, en Zapopan, Jalisco, el pasado 27 de abril, en acciones simultáneas que concluyeron también con la captura de Flores Silva, El Jardinero, en el estado de Nayarit.

A Villaseñor Olivares se le aseguró un arma tipo fusil abastecida con 60 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina, así como dinero en efectivo.

El MPF adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso los datos de prueba suficientes para obtener dicha vinculación, indicó la FGR.