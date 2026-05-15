Tamaulipas reconoce a maestros de la entidad

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, señaló que se ha logrado recuperar desde la Cuarta Transformación la educación pública de calidad, gratuita e igualitaria.

Al encabezar la ceremonia oficial por el Día del Maestro, afirmó que se reconoce a los docentes como agentes de cambio; “son el corazón de esta transformación que llega a la conciencia del pueblo”, comentó.

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“Son momentos de salir a defender la historia y las causas de una educación igualitaria y de calidad como derecho. Son momentos de salir a defender el papel y la función que desempeñan las y los trabajadores de la educación”.

Enfatizó que gracias a los maestros de Tamaulipas el estado juega un papel importante en la consecución de todos y cada uno de los objetivos de la Nueva Escuela Mexicana.

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Entregó reconocimientos y la medalla al Mérito Docente Manuel Altamirano a 183 maestros con 40 años de servicio.

Villarreal Anaya sostuvo que en Tamaulipas se está dispuesto a luchar unidos para que la importancia de la función social del magisterio sea reconocida, retribuida y apreciada, como se ha hecho en los mejores momentos de la gran historia mexicana.

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Destacó que a través del programa La Escuela es Nuestra, la creación del bachillerato nacional, el carácter universal de las becas en la educación básica y “todas las medidas para revalorizar el papel central de maestras y maestros en esta etapa de la transformación nacional”, han sido una gran aportación.

Américo Villarreal dijo que se ha agilizado la entrega de plazas para docentes de nuevo ingreso, distribuido horas docentes con transparencia y equidad, al igual que la asignación de cargos directivos y de supervisión en una promoción horizontal.

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