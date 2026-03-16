Caen dos hombres por robar un vehículo e intentar vendérselo al dueño

Dos hombres fueron detenidos por vender un automóvil que presuntamente habían robado desde hace un mes, esto en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte emitido por la Fiscalía General de Justicia, la detención tuvo lugar este domingo 15 de marzo en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre la avenida Gaspar Castaño, en la colonia Las Margaritas, en el citado municipio.

La detención de los dos hombres ocurrió a manos del grupo denominado Halcón de la Agencia Estatal de Investigaciones y, de acuerdo, con el reporte emitido por la autoridad, la detención se dio gracias al apoyo de un denunciante.

Se informó que, previamente, el denunciante había reportado el robo de un vehículo marca MG, modelo MG5, en color rojo. El robo se cometió hace un mes mientras se encontraba estacionado en la vía pública.

Tras sufrir este robo, el denunciante informó que, a través de redes sociales, se dio cuenta que un vehículo con características similares se encontraba en venta, por lo que contactó al usuario que estaba negociándolo y concretó una cita con él en el estacionamiento de un centro comercial en Apodaca.

La fecha se llegó y el denunciante arribó al punto acompañado de agentes encubiertos. Cuando el denunciante vio el automóvil comprobó que efectivamente, este vehículo era el mismo que le habían robado un mes antes.

Los detectives corroboraron esto mediante la consulta de códigos de serie en base datos, por lo que al encontrarse frente a un delito y de los delincuentes, lo detectives procedieron a su detención.

Los hombres fueron identificados como Yamil “N”, de 26 años, y Antonio “N”, de 35 años. Ambos quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público especializado en robo de vehículo.

Ambos hombres deberán esperar a que se aclare su situación jurídica, mediante la investigación correspondiente.

Cae hombre que se hacía pasar por policía

Un hombre que se hacía pasar por policía y se trasladaba en una unidad con códigos y estrobos fue detenido por policías de Monterrey, Nuevo León, acusado de usurpación de funciones.

Los hechos se registraron en la colonia Valle de Infonavit en el ayuntamiento regio este domingo.

El detenido fue identificado como Andrés Eduardo “V”, de 46 años.

La detención se registró al filo de las 10:30 horas sobre la avenida Ruiz Cortines y Nogalar.

Los uniformados realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando visualizaron un vehículo de la marca Jeep Cherokee con placas de circulación TDM 661-B, el cual iba abriéndose paso utilizando código y estrobos por lo que le marcaron el alto.

Tras abordar al presunto, éste se negó a bajar de la camioneta y se identificó como policía activo, sin especificar la corporación a la que pertenecía.

A la altura de la cintura el sujeto traía un aparato de radiofrecuencia.

Ante los hechos, los uniformados solicitaron información al C5 y confirmaron que no era servidor público, por lo que quedó detenido por el delito de usurpación de funciones mientras que el vehículo fue asegurado.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

jcp