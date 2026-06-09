Caen dos del Cártel del Noreste por tráfico de personas; operaban de Guatemala a EU

Dos presuntos integrantes del Cártel del Noreste fueron vinculados a proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de personas, luego de ser detenidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad desde la cual operaban una red que trasladaba migrantes desde Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los imputados, identificados como Pedro “N” y Daniela Guadalupe “N”, se encargaban de coordinar el trasiego de personas en la región fronteriza, como parte de una estructura criminal con alcance en Centroamérica.

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y concedió dos meses para la investigación complementaria.

Pedro “N” fue internado en el Centro de Reinserción Social de Nuevo Laredo, mientras que Daniela Guadalupe “N” fue trasladada a un penal en Escobedo, Nuevo León.

Ambos fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante un operativo en Nuevo Laredo.

El hombre fue localizado en la colonia Viveros y la mujer en la colonia Santiago M. Balden.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron 94 pasaportes mexicanos y estadounidenses apócrifos, 25 visas falsas, dinero en efectivo en dólares y pesos mexicanos, además de 10 teléfonos celulares y tres tabletas, objetos que dan cuenta del alcance transnacional de la red delictiva.

El proceso penal continúa y las investigaciones siguen abiertas.

Pasaportes mexicanos decomisados en Tamaulipas Foto: Especial

Hace un mes fue detenido "El Señor de los Buques"

Por David Vicenteño y Joseph Na’a

La captura de José Antonio Cortés Huerta, de 39 años, identificado por autoridades federales como presunto líder de una célula vinculada al Cártel del Noreste, abrió una nueva línea de investigación sobre redes de contrabando de combustible, lavado de dinero y tráfico ilegal de hidrocarburos en el norte de México.

El operativo fue confirmado el pasado 11 de mayo de 2026 por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó que las acciones derivaron del cumplimiento de cuatro órdenes de cateo realizadas en distintos inmuebles de Nuevo León.

Durante el despliegue también fue detenida Rosario Flores Alemán, de 41 años. Además, las fuerzas federales aseguraron armas, droga, vehículos, dinero en efectivo, equipos de cómputo y siete tigres que permanecen bajo resguardo de las autoridades.

Investigación federal apunta a red de huachicol fiscal

De acuerdo con información oficial, las propiedades cateadas estarían vinculadas con Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, identificado como socio mayoritario de la empresa MEFRA FLETES, S.A. de C.V., investigada por la presunta comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita provenientes de Estados Unidos.

Las autoridades federales señalan que esta estructura estaría relacionada con operaciones de huachicol fiscal, modalidad de tráfico de combustible mediante importaciones ilegales, simulación de documentación y evasión de impuestos.

La investigación también conecta a Blanco Cantú con el aseguramiento del buque tanque Challenge Procyon, interceptado en marzo del año pasado en el puerto de Altamira, Tamaulipas, con aproximadamente 20 millones de litros de combustible presuntamente ingresados de manera irregular al país.

Según la SSPC, Cortés Huerta sería uno de los principales operadores de esta red criminal y estaría relacionado con actividades de lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos y operaciones financieras ilícitas vinculadas al crimen organizado.