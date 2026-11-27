Jonathan Alexis “N”, alias “La Rana”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una célula de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido durante un operativo realizado en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones federales, el detenido estaría relacionado con homicidios y actividades de narcomenudeo, además de encabezar una estructura criminal con presencia en territorio jalisciense y entidades vecinas.

Fuerzas federales y estatales aseguraron armamento, droga y equipo táctico durante operativos en siete entidades del país Semar

La captura se concretó durante el cumplimiento de tres órdenes de cateo, como parte de las investigaciones por delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en materia de hidrocarburos, así como acopio y tráfico de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En el despliegue participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante las diligencias, los agentes federales detuvieron en flagrancia a “La Rana” y aseguraron dos armas de fuego, una larga y una corta, seis vehículos, una caja con cartuchos, un dron, una máquina contadora de billetes, diversos dispositivos y dinero en efectivo, cuyo monto está pendiente de cuantificar.

También fueron localizadas dos prendas de vestir con distintivos alusivos a una organización criminal.

Ramírez García y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.