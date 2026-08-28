Cae en Mexicali Salvador “N”, operador financiero de Los Chapitos sancionado por EU

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Salvador “N”, operador financiero de una organización criminal, junto con una mujer durante un operativo desplegado en Mexicali, Baja California.

La captura fue resultado del intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses, así como de las investigaciones realizadas para localizar a integrantes de grupos generadores de violencia.

El detenido, de 41 años, cuenta con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por sus movimientos económicos. También habría realizado operaciones en Estados Unidos y fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su presunta intervención en una estructura dedicada al lavado de dinero.

Tras establecer su zona habitual de movilidad, agentes federales y estatales desplegaron labores de vigilancia en distintos puntos de la capital bajacaliforniana.

Salvador “N” fue localizado cuando viajaba en un vehículo acompañado de una mujer de 26 años. Los elementos de seguridad les marcaron el alto y efectuaron una revisión preventiva, durante la cual localizaron 57 dosis de una sustancia con características propias de la metanfetamina.

Ambas personas fueron detenidas, notificadas de sus derechos y trasladadas ante el Ministerio Público, junto con la droga asegurada. La representación social integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

En el operativo participaron elementos de la Sedena, Marina, SSPC, FGR, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).