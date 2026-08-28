Fuga le dura poco: capturan a joven por atropellar a ciclista en Durango

Elementos de la Policía Estatal de Durango, que participan en el Operativo Dragón, detuvieron a un joven conductor que, debido al exceso de velocidad en la que se desplazaba, atropello y dió muerte a una joven ciclista.

El trágico accidente ocurrió la capital del estado, donde elementos de la Unidad de Investigación Táctica (UIT) de la policía estatal detuvieron, en la colonia Bugambilias II, al joven conductor y presunto responsable de atropellar a la ciclista.

El accidente ocurrió la noche del 27 de agosto, cuando María Alejandra Quiñones Ramírez, de 19 años de edad, viajaba en su bicicleta y fue atropellada por Adán "N" de 21 años, quien transitaba a exceso de velocidad en el fraccionamiento Jardines de San Antonio, donde ocurrieron los hechos. El joven fue trasladado ante la autoridad judicial para definir su situación legal.