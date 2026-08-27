Rocha Moya, en fila para la expulsión 281 de Morena

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se encamina a convertirse en el morenista número 281 en enfrentar la expulsión de las filas del partido en el poder, en doce años de existencia.

De acuerdo con el Registro Nacional de Sancionado de Morena, de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de ese partido político, consultado por Excélsior, 778 morenistas han sido sancionados y, entre ellos, a 280 los han expulsado del instituto político fundado en agosto de 2014.

La conducta de Rocha podría encuadrar, al menos, en dos de los supuestos contemplados por los estatutos de Morena y el reglamento de su CNHJ para imponer la sanción más severa: la “cancelación de la afiliación”.

Uno de esos supuestos es el desacato grave a las resoluciones y disposiciones internas del partido. En este punto, Rocha Moya habría incurrido en una conducta susceptible de ser revisada por la CNHJ luego de que regresó al cargo tras 112 días de licencia, en una decisión que, de acuerdo con los señalamientos planteados en su contra, habría sido acordada con la dirigencia nacional de Morena.

Reproducir EU afirma que líderes de Los Chapitos habrían ayudado a Rocha a ganar la elección en 2021, robando boletas e intimando a candidatos de oposición. A cambio, Rocha les habría prometido protección para operar con total impunidad en Sinaloa. / Imagen Televisión

El segundo supuesto resulta más delicado: la normativa interna de Morena contempla sanciones para militantes cuya conducta esté vinculada con hechos delictivos graves o con investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada, cuando ello quede acreditado conforme a los procedimientos correspondientes.

Es en este terreno donde el expediente político de Rocha Moya adquiere una dimensión mayor. El gobernador con licencia ha sido mencionado en investigaciones de autoridades mexicanas y estadunidenses, entre ellas la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los señalamientos convergen en episodios de relevancia para México y Sinaloa: investigaciones relacionadas con el narcotráfico específicamente con el Cártel de Sinaloa, el traslado irregular —se menciona secuestro—, de Ismael El Mayo Zambada a EU y el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuén.

La eventual expulsión de Rocha Moya de Morena, sin embargo, no podría sustentarse únicamente en señalamientos públicos. Para que la CNHJ determine la cancelación de su afiliación, tendría que acreditar que su conducta encuadra en las causales previstas por la normativa interna y resolver el procedimiento conforme a las reglas de ese partido.

El caso coloca así a Morena ante una disyuntiva política y estatutaria: determinar si las actuaciones de uno de sus gobernadores —hasta ahora quizá el más controvertido—, son compatibles con los principios que exige a sus militantes o si, por el contrario, ameritan la máxima sanción interna.

Para Rocha, el problema ya no se limita al desgaste político que ha acompañado a su gobierno. Su permanencia en Morena podría convertirse en un asunto de disciplina partidista.

En la víspera, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dijo que era posible que los órganos internos del partido puedan actuar en contra del político sinaloense.

Citlali Hernández se desmarcó de la decisión de Rocha de haber vuelto a la gubernatura, en una acción "unilateral". Especial

“Esa es una decisión (la de analizar la expulsión de Rocha Moya) que tiene que tomar la Comisión de Honestidad y Justicia. Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo y pues se le está investigando por delitos de los que se le acusan”, señaló.

De acuerdo con el Registro Nacional de Sancionados de Morena, la CNHJ ha cancelado la afiliación a 280 militantes. Entre ellos, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad durante el arranque del mandato de Adán Augusto López como gobernador.

Bermúdez Requena, a quien se le comprobaron nexos con el grupo delictivo La Barredora, es el morenista 272 expulsado, en octubre de 2025. Se le encontró culpable de faltas al Artículo 53 Inciso B, C, y J del estatuto de Morena.

Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue detenido y expulsado de Paraguay. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

El Artículo 53 de los estatutos del partido en el poder se refiere a “se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes…”

Los incisos que violó Bermúdez fueron: B.- La transgresión a las normas de los documentos básicos de Morena y sus reglamentos; C.- El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los documentos básicos de Morena, sus reglamentos y acuerdos; y J.- Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y estatutarias que rigen la vida interna de Morena.

También han sido sancionados el actual senador Adán Augusto.

En octubre de 2016 López Hernández fue nombrado presidente de Morena en el estado de Tabasco. En noviembre de ese año, con ese cargo, la CNHJ emitió la “amonestación pública” por faltas al Artículo 53, incisos B, C, D y F.

En esa misma lista de sanciones aparece Yeidckol Polevnsky, quien fue presidenta de Morena entre octubre de 2017 y enero de 2020, y recibió una amonestación pública en febrero de 2020, por faltas al Artículo 53, incisos B, C, F e I de los estatutos de Morena.

Al primer morenista al que le fue cancelada su afiliación fue Rogaciano Huizar Domínguez, de Baja California, por faltas al Artículo 53, incisos B, C, F, H, E.

El expulsado más reciente es Miguel Ángel Arreola Morales. Era un militante de Durango y se le encontraron faltas a los artículos 6 y 53, incisos B, C, F, H y J. de los estatutos de Morena, en abril de 2026.