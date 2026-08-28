En Sonora se construye vivienda como nunca con respaldo de Sheinbaum, afirma  Gobernador de Sonora

Al encabezar la colocación de la primera piedra del proyecto de Vivienda para el Bienestar que contempla la construcción de 4 mil 600 casas en Navojoa, Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño resaltó que la política de Vivienda para el Bienestar, encabezada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como prioridad que las familias con menores ingresos puedan acceder a un hogar adecuado y dejar atrás las condiciones de rezago que durante años les impidieron formar un patrimonio.

La construcción de las más de 4 mil viviendas prevé una inversión de 2 mil 475 millones de pesos, según el proyecto.

Las viviendas se construirán en un predio de 47 hectáreas, ubicado sobre la carretera Navojoa-Álamos, en la comunidad de El Bachivo,

Durazo Montaño destacó en el evento que esta edificación marca un antes y un después para Navojoa, al representar un número de viviendas muy superior al construido en administraciones estatales anteriores.

Si ustedes suman las viviendas que se construyeron en Navojoa en los tres gobiernos estatales anteriores, los 18 años anteriores a mi gobierno, suman apenas 726 viviendas en 18 años; y aquí, de un jalón, en un solo saque, vamos a construir 4 mil 600".

El gobernador Durazo Montaño informó que actualmente hay 17 mil viviendas en construcción en Sonora, a las que se suman las que contempla este proyecto en Navojoa, con la expectativa de que al menos 28 mil viviendas queden totalmente concluidas antes de finalizar su administración.