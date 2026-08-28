Se fortalece la Estrategia Nacional de Búsqueda con 10 acciones

El centro de mando Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) se puso en marcha desde la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual tendrá como propósito localizar a personas desaparecidas en el país de forma rápida y masiva.

En conferencia de prensa en el Palacio de Cobián, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, explicó que se trata de un mecanismo que busca acelerar la difusión de fichas de búsqueda y fortalecer la coordinación entre autoridades para la ubicación de personas.

Contempla la integración de un grupo de 10 especialistas nacionales y extranjeros independientes, quienes fueron identificados con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU).

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Agregó que esta herramienta permitirá compartir de forma inmediata información sobre personas desaparecidas con instituciones públicas, corporaciones de seguridad, medios de comunicación y organismos nacionales e internacionales involucrados en las labores de búsqueda.

“Esta acción coordinada permite activar de forma instantánea los protocolos de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas y ha resultado efectiva. A las madres buscadoras, a las familias y a los colectivos les expresamos nuestro respeto y reconocimiento. Su fortaleza y perseverancia nos recuerdan todos los días la obligación de actuar con respeto a su dignidad, con sensibilidad y resultados”, detalló.

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Incluso, se anunció que el sistema de alerta será coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda y operará mediante la emisión automatizada de fichas de búsqueda que podrán distribuirse a nivel nacional una vez activado el protocolo correspondiente.

Acompañada de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, subrayó que participan más de 600 instituciones públicas y privadas, como las 32 fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República (FGR), corporaciones de seguridad pública, aeropuertos, centrales camioneras, Caminos y Puentes Federales (Capufe), medios de comunicación y centros de atención a adicciones, entre otras.

Medina Padilla advirtió que todo tendrá que estar debidamente documentado con reuniones periódicas. “Explicar la Estrategia Nacional de Búsqueda, acercar a las familias con las comisiones de búsqueda y de víctimas, así como con las fiscalías locales y con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Nacional, verificar que todas las familias hayan aportado sus perfiles genéticos y que estén debidamente registrados, y verificar que en todos los casos con los que hablemos y platiquemos cuenten con su correspondiente carpeta de investigación”, aclaró.

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En cifras, se contabilizan 40 mil 628 coincidencias de personas con reportes de desaparición, además de tres mil 625 localizadas con vida. Se han encontrado dos mil 572 personas, la gran mayoría dentro de las primeras 48 horas, así como un total de 13 mil 625 personas desde julio de 2025, a partir de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Rodríguez Velázquez supervisó la operación de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, que es un centro de coordinación permanente en el que participan la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

La funcionaria sostuvo que el nuevo esquema forma parte de los ajustes que realiza el gobierno federal para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y mejorar la respuesta institucional ante los reportes de desaparición.