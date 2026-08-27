Sigue de licencia vicefiscal de Sinaloa investigado por nexos con el crimen

El vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra continúa con licencia en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, luego de haberse separado de manera temporal para ser investigado por sus posibles nexos con el crimen organizado.

La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que la licencia de Castro Zaavedra se encuentra vigente y la decisión de volver a la FGE es personal.

“Él continúa en esa decisión, hasta ese momento la investigación continúa”, señaló.

Castro Zaavedra se encuentra siendo investigado por la Fiscalía General de la República y, hasta el momento, es una carpeta de investigación abierta, por lo que las autoridades estatales esperan el trámite legal de la misma antes de tomar alguna decisión.

“Si concluye y legalmente no regresa, lo que procede es la renuncia”, explicó la fiscal.

El vicefiscal solicitó licencia sin goce de sueldo el 5 de mayo del presente año, después de las acusaciones de Estados Unidos en su contra, y de no concluir las investigaciones de la FGR pasado los seis meses de su licencia, también podría ser dado de baja.

“Es una licencia que por ley son seis meses y se concluye en el mes de noviembre”, confirmó Sánchez Kondo.

Sin embargo, la fiscal aseguró desconocer el paradero de Dámaso Castro Zaavedra, pues no ha tenido mayor información desde el momento de su licencia.

El vicefiscal fue uno de los funcionarios señalados por las autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con “Los Chapitos”, de quienes recibía unos 200 mil pesos mensuales de sobornos.

A cambio, este grupo criminal le pedía no actuar en contra de sus integrantes, únicamente de sus rivales, además de pedirle información sobre acciones de las autoridades, según las acusaciones de Estados Unidos.

Además, Castro Zaavedra ya era vicefiscal cuando la Fiscalía de Sinaloa realizó el montaje sobre la muerte del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y después de la renuncia de la entonces fiscal general, Dámaso fue encargado del despacho de la FGE, hasta la designación de Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien lo ratificó en el puesto.