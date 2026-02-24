Estudiantes de secundaria se desmayan durante ceremonia del Día de la Bandera en Xalapa, Veracruz

Más de 20 estudiantes de nivel secundaria presentaron desmayos, vómito y malestares durante la ceremonia del Día de la Bandera realizada este lunes en el Parque Benito Juárez de Xalapa, Veracruz, acto encabezado por la gobernadora Rocío Nahle y enlazado con la ceremonia federal en Campo Marte.

Los menores fueron citados desde las 7:00 horas, cuando la temperatura era de 7 grados Celsius.

Permanecieron de pie por más de tres horas, sin sillas ni espacios de descanso, en espera del inicio del evento local programado para las 10:00 horas.

El acto cívico se prolongó más de una hora adicional.

El acto cívico se prolongó más de una hora adicional Foto: Lourdes López

En la ceremonia estuvieron presentes autoridades estatales y personal de la Marina y del Ejército Mexicano.

Durante ese lapso comenzaron los desvanecimientos.

Paramédicos atendieron a adolescentes con síntomas de debilidad, vómito y malestar general.

Al menos 10 ambulancias de distintas corporaciones acudieron al sitio.

Doce estudiantes fueron trasladados al Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón y otros 10 se retiraron por su cuenta acompañados de familiares.

El supervisor operativo del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Yahir Escalona, informó que contabilizaron14 pacientes atendidos y trasladados, aunque reconoció que hubo más casos atendidos en el lugar.

Señaló que los síntomas corresponden a un posible malestar gastro alimentario, sin que exista aún una causa confirmada.

“Necesitamos investigar más; las autoridades correspondientes darán la información”, dijo.

Escalona indicó que las condiciones de espera —horas de pie, frío matutino y posible falta de desayuno— pudieron influir en los desvanecimientos.

También confirmó que los traslados se realizaron al Hospital Civil y al IMSS.

Paramédicos atendieron a los adolescentes Foto: Lourdes López

JCS