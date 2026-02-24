Prioridad, garantizar la paz; reconocen a las fuerzas armadas

Tras la detención de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el país retorna a la normalidad, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que existe coordinación con todos los gobernadores para evitar nuevos brotes de violencia.

“El día de hoy (lunes), ya hay más tranquilidad. Y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, indicó.

En su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo reconoció la acción de las Fuerzas Armadas y de seguridad del gobierno federal, que lograron la captura y abatimiento del criminal, uno de los más buscados en todo el mundo.

En tanto, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el Gabinete de Seguridad informó que las carreteras y vialidades han regresado a la normalidad, tras los bloqueos y quema de automóviles que se registraron luego del operativo en el que se capturó al líder del CJNG.

“La ciudadanía no debe sentirse insegura. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que responde con determinación”, afirmó.

Agregó que la fuerza de un grupo criminal no estará por encima del Estado y llamó a confiar en las instituciones.

Sheinbaum apuesta por la paz en el país

La mandataria recordó que hay gobernabilidad y coordinación para evitar brotes de violencia en los estados.

El país debe retornar paulatinamente a la tranquilidad tras los hechos violentos que se registraron durante la detención de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, en Tapalpa, Jalisco, y que repercutió con bloqueos en carreteras en varios estados del país, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina, reconoció la acción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del gobierno federal y externó que hay coordinación con todos los gobernadores para evitar brotes de violencia.

“El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás. Y lo más importante, en este momento, es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México, y así se está haciendo.

“El día de hoy (ayer), ya hay más tranquilidad. Y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, dijo.

Destacó que desde el domingo se estableció un centro de mando en el que los gobiernos de los estados comparten información de la seguridad de cada entidad y se planteará a las universidades y empresas que suspendieron actividades ayer, que paulatinamente retornen a la actividad.

“Lo importante es siempre la manera responsable de actuar y el día de mañana (hoy) esperamos que ya todo pueda volver a la normalidad en todas las entidades.

—¿Hay gobernabilidad?

—“Esa existe, la gobernabilidad, siempre ha existido, el asunto es estas situaciones que se dieron ayer, que se recupere la paz y la tranquilidad en todos lados”, sentenció.

Destacó que, de acuerdo con información de la SICT, las vías federales del país ya se encontraban transitables la mañana de ayer.

Añadió que conservará su equipo de seguridad, al igual que el Gabinete de Seguridad.

El domingo, los hechos que se desarrollaban en Jalisco y Michoacán le fueron comunicados desde primera hora por los secretarios de la Defensa, Seguridad y Marina, relató Sheinbaum.

Analizan acciones anticrimen

Se realizó ayer en Palacio Nacional una reunión del gabinete legal y ampliado con la presidenta Claudia Sheinbaum para determinar las acciones que se realizarán para afrontar el clima de violencia que se registró tras el abatimiento de Rubén Oseguera, El Mencho.

De acuerdo con Martí Batres, director del ISSSTE, los integrantes del gabinete hicieron un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el operativo que culminó con el abatimiento de El Mencho.

La reunión más reciente de la totalidad del gabinete fue el 9 de diciembre en Palacio Nacional, para evaluar la aplicación del Plan Michoacán.

A la sede del Ejecutivo acudieron los secretarios de la Defensa, Marina, Gobernación, Bienestar, Agricultura, Desarrollo Agrario, Cultura, Turismo, Trabajo, Energía, Anticorrupción y Buen Gobierno; además arribaron los directores del IMSS, ISSSTE, Pemex, Infonavit, CFE, IMSS Bienestar, Conade, Alimentación del Bienestar, Fondo de Cultura Económica y Banobras, Financiera del Bienestar, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, subsecretarios de Economía, entre otros.

