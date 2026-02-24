Mueren dos niñas haitianas en casa de tránsito del DIF Oaxaca; cesan a directora

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento de dos menores de origen haitiano ocurrido la mañana de este martes en la Casa Hogar “Patos”, centro de tránsito perteneciente al Sistema DIF Oaxaca.

De acuerdo con los primeros datos oficiales, las niñas se encontraban albergadas junto con su madre en el centro de acogida. Según las indagatorias iniciales, estaban jugando en las inmediaciones del área donde se ubica una cisterna dentro del inmueble, lugar en el que posteriormente fueron localizadas sin vida.

Dos personas a disposición del Ministerio Público

Como parte de la colaboración interinstitucional y el intercambio de información con el DIF estatal, dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

La Fiscalía precisó que la medida busca fortalecer el curso de las investigaciones bajo criterios de objetividad, transparencia, legalidad y respeto al debido proceso. Hasta el momento no se ha informado la identidad ni el cargo de las personas presentadas ante la autoridad ministerial.

Activan protocolos con enfoque de infancia

La institución detalló que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, activó protocolos especializados y conformó un equipo multidisciplinario.

En la indagatoria participan la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, debido a la naturaleza del caso y a la condición de las víctimas.

La dependencia señaló que los trabajos se realizan con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez, privilegiando el interés superior de la infancia y la máxima protección.

Acompañamiento a la familia

La Fiscalía indicó que ya cuenta con información suficiente para establecer las primeras hipótesis legales del caso. Además, informó que brinda acompañamiento integral a la familia de las víctimas.

Agregó que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos, fincar responsabilidades y evitar cualquier forma de impunidad. Los elementos de prueba, señaló, se integran bajo criterios científicos, técnicos y objetivos para construir una teoría sólida del caso.

Separan a directora del DIF

Luego de darse a conocer la noticia, Jesús Romero López, secretario de Gobierno del estado, informó que Maribel Salinas fue separada de su cargo como directora del sistema DIF y que estará sujeta a investigación por este caso.

Nuestra prioridad es la verdad, la justicia la protección de la niñez y que si hubo omisiones habrá consecuencias conforme a la ley”, señaló el funcionario.

Gobernador lamenta incidente

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, lamentó el incidente y expresó sus condolencias con la madre y familiares de las menores.

Quiero ser claro: este hecho será esclarecido con total rigor. Para garantizar objetividad e imparcialidad, he determinado la separación del cargo de la Directora General del DIF Oaxaca, así como la destitución de la Directora del Albergue y de la Coordinadora de Albergues”, sostuvo.

Agregó que se dará acompañamiento integral a la familia de las menores y se revisarán los protocolos y condiciones de operación de todos los centros asistenciales de la entidad.

¿Qué es una casa de tránsito del DIF?

Las casas de tránsito del DIF estatal operan como espacios de resguardo temporal para personas en situación de movilidad, niñas, niños y adolescentes, así como familias en condición vulnerable. En el caso de Oaxaca, la entidad se mantiene como uno de los puntos de tránsito de población migrante en el sur del país, incluidas familias de origen haitiano que buscan regularizar su estancia o continuar su trayecto hacia el norte.

RLO